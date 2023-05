Londra consegna missili a lungo raggio a Kiev, Mosca minaccia ritorsioni

Rifornita con oltre 30 miliardi di dollari in armi appena consegnate dai suoi alleati, l'Ucraina si sta preparando per una controffensiva. E’ quanto scrive oggi Bloomberg. Gli armamenti giunti a Kiev da dicembre costano più di quanto qualsiasi membro della Nato, ad eccezione degli Stati Uniti, spenda in un anno, è stato precisato. Zelensky, invece, ha affermato che all'Ucraina occorre di più tempo per lanciare una controffensiva contro la Russia, poiché l'esercito ha ancora bisogno degli aiuti occidentali promessi. "Con quello che abbiamo possiamo andare avanti e avere successo, ma perderemmo molte persone", ha detto il presidente ucraino in un'intervista. Il ministro della Difesa britannico, Ben Wallace, ha confermato che Londra ha inviato a Kiev missili da crociera a lungo raggio Storm Shadow che consentiranno all'Ucraina di respingere le forze russe. “Gli Storm Shadow sono missili a lungo raggio, solo ad uso convenzionale, con capacità di colpire con precisione. La donazione di questi sistemi di difesa da all'Ucraina le migliori possibilità di difendersi contro la continua brutalità russa, specie la deliberata presa di mira delle infrastrutture civili ucraine, in violazione del diritto internazionale", ha detto l’esponente del governo del Regno Unito. Secondo alti funzionari occidentali, gli Storm Shadow hanno la capacità di colpire in profondità anche il territorio controllato dalla Russia nell'Ucraina orientale, dato che hanno una gittata di 250 km. La Gran Bretagna avrebbe ricevuto garanzie dal governo di Zelensky che questi missili saranno utilizzati solo all'interno del territorio sovrano ucraino. La replica di Mosca non si è fatta attendere. La Russia risponderà in modo "adeguato" all'invio in Ucraina di missili a lungo raggio forniti dal Regno Unito, ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Secondo la Cnn la fornitura di Storm Shadow, che riescono ad essere invisibili ai radar, farà fare un salto di qualità all'arsenale di Kiev. Questi missili rappresentano una vera svolta dal punto di vista della gittata e offrono a Kiev una capacità che gli ucraini chiedevano fin dall'inizio della guerra, ha spiegato una fonte militare americana. Attualmente le armi fornite dagli Usa all'esercito di Zelensky hanno una portata di circa 78 km.





Mosca, mercenari combattono al fianco dell’esercito ucraino

Secondo la Russia mercenari di 70 Paesi stanno combattendo dalla parte dell'Ucraina. "Sono stati accertati il reclutamento e la partecipazione di mercenari di oltre 70 stati, principalmente dall'Europa e dall'America, che perseguono la politica anti-russa più attiva", E’ quanto ha dichiarato il presidente del comitato investigativo russo, Aleksandr Bastrikin, oggi a San Pietroburgo.