Lutto nel mondo del calcio, è morto Ernesto Pellegrini, presidente dell'Inter dello scudetto dei record

L’Inter si raccoglie nel dolore per la scomparsa di Ernesto Pellegrini, ex presidente del club e figura chiave nella sua storia recente. Aveva 84 anni. L'annuncio nel giorno della finale di Champions League contro il paris Saint Germain con i Nerazzurri che scenderanno in campo con il lutto al braccio per rendere omaggio a colui che ha segnato un’epoca nerazzurra, guidando la società dal 1984 al 1995.

LA RISTORAZIONE E L'AMORE PER IL CALCIO

Pellegrini aveva costruito la sua carriera nell’ambito della ristorazione, intuendo negli anni ’60 il potenziale della mensa aziendale come risposta ai mutamenti della società italiana e alle nuove esigenze dei lavoratori. Così, nel 1965 fondò l’Organizzazione Mense Pellegrini, che con il tempo si espanse includendo anche servizi di buoni pasto, pulizia, distributori automatici e welfare aziendale. Fu anche tra i fondatori dell’Associazione nazionale dei gestori mense, di cui divenne il primo presidente. L’amore per il calcio lo spinse a rilevare l’Inter nel gennaio 1984, acquistandola da Ivanoe Fraizzoli per una cifra che allora si aggirava attorno ai 10 miliardi di lire. Da quel momento in avanti, Pellegrini avviò un periodo di trasformazione del club, portando a Milano campioni internazionali come Karl-Heinz Rummenigge, Lothar Matthäus, Jürgen Klinsmann e Andreas Brehme. Sotto la sua direzione, l’Inter tornò alla ribalta conquistando lo scudetto nella stagione 1988-1989, chiuso con un record di punti, oltre alla Supercoppa Italiana dello stesso anno e la Coppa UEFA nel 1991. Il suo ciclo si concluse con un altro successo europeo: nel 1994 la squadra alzò nuovamente la Coppa UEFA. L’anno seguente, Pellegrini lasciò la presidenza e cedette il controllo della società a Massimo Moratti.