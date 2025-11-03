Lutto per Laura Pausini, lo zio travolto da un auto mentre era in bici, il conducente è scappato

Lutto per Laura Pausini, lo zio travolto da un auto mentre era in bici, il conducente è scappato

Lutto per Laura Pausini, lo zio travolto da un auto mentre era in bici, il conducente è scappato Photo Credit: Ansa/Tommaso Romanin

03 novembre 2025, ore 10:10

L'impatto alla periferia est di Bologna, si cerca un Opel Astra chiara, in corso l'esame delle immagini di telecamere private e comunali per la completa ricosruzione dei fatti


Grave lutto per Laura Pausini. Ettore, zio della cantante, fratello del padre , di 78 anni, ciclista appassionato, è morto dopo essere stato travolto da un’auto pirata alla periferia di Bologna. L’impatto è stato devastante: una Opel Astra vecchio modello ha colpito in pieno la bicicletta dell’uomo scaraventandolo a terra. L’incidente è avvenuto in via degli Stradelli Guelfi, nel tratto tra Castenaso e San Lazzaro di Savena. Il conducente non si è fermato a prestare soccorso ed è fuggito a tutta velocità. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine ma, nonostante i tentativi di rianimazione, per Ettore Pausini non c’è stato nulla da fare. I carabinieri hanno avviato un’indagine e stanno analizzando le telecamere di sorveglianza della zona per identificare il responsabile. Ne danno notizia le edizioni bolognesi di Repubblica e del Resto del Carlino. L'uomo, originario di Solarolo (Ravenna) come la famiglia della cantante viveva a Bologna.


La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, il 78enne stava tornando da una delle sue uscite in bicicletta quando, per cause ancora da accertare, è stato travolto da un’auto che procedeva in direzione opposta. L’impatto è avvenuto all’altezza del civico 12, un tratto di strada stretto e trafficato, più volte protagonista di incidenti. Alcuni testimoni hanno raccontato di aver visto la bici “volare via” dopo il colpo. I soccorsi sono stati immediati, ma le ferite riportate dal 78enne erano troppo gravi. Dopo l’impatto, il conducente dell’auto non si è fermato. L’Opel Astra, di colore chiaro e modello datato, è stata vista allontanarsi a tutta velocità. Gli investigatori stanno esaminando le immagini delle telecamere comunali e private e hanno avviato una perlustrazione delle strade periferiche, dove l’auto potrebbe essere stata abbandonata. Le indagini, coordinate dalla Procura di Bologna, sono in corso per identificare il responsabile e accertare le cause esatte dell’incidente.


