Macron contro Trump, gli Usa si allontanano da alcuni alleati e dalle regole internazionali Photo Credit: Ansa: Michel Euler/POOL

Alessandra Giannoli

08 gennaio 2026, ore 18:05

Il presidente francese ha tenuto un discorso di fronte agli ambasciatori riuniti per l’abituale conferenza di inizio anno

Dopo il blitz deciso da Trump in Venezuela, che ha portato alla cattura di Maduro, e le minacce del leader americano sulla Groerlandia, gli Usa sono stati al centro del discorso tenuto oggi da Macron a Parigi di fronte all’insieme degli ambasciatori francesi riuniti per l’abituale conferenza di inizio anno. Gli Stati Uniti si stanno allontanando da alcuni alleati e si stanno progressivamente svincolando dalle regole internazionali, ha dichiarato Macron, evocando anche una aggressività neocoloniale sempre più presente nelle relazioni diplomatiche. Viviamo in un mondo di grandi potenze con una forte tentazione di spartirsi il mondo, ha aggiunto il capo dell'Eliseo, sostenendo che le istituzioni del multilateralismo funzionano sempre meno efficacemente. Per questo, secondo Macron, occorre reinvestire nell’Onu per affrontare la situazione che si è venuta a creare. Noi rifiutiamo il nuovo colonialismo e il nuovo imperialismo ma rifiutiamo vassallaggio e disfattismo, ha affermato infine il presidente francese, rivendicando più autonomia strategica e meno dipendenza dagli Stati Uniti e dalla Cina.


