Maltempo: allerta arancione per quattro regioni, vento e temporali abbasseranno le temperature

Situazione difficile per buona pare del paese, sottoposto ad una nuova ondata dio maltempo, Il Nord Italia sta facendo i conti con gravi disagi e danni in diverse zone. Dopo una giornata caratterizzata da piogge torrenziali e raffiche di vento, la situazione resta critica e la Protezione civile ha diramato per oggi, venerdì 29 agosto, un’allerta meteo arancione in Lombardia, su gran parte della Toscana e in alcune aree di Lazio e Molise . Allerta gialla resta , invece, per Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Emilia-Romagna, Umbria, Campania, Marche, Liguria, Piemonte e sui restanti settori di Lazio e Molise.

Tromba d’aria, i danni in Toscana

La Toscana è stata una delle regioni più colpite. Una tromba d’aria ha investito il litorale della Versilia in tarda serata ieri , provocando danni agli stabilimenti balneari, in particolare a Tonfano. A Massa numerosi allagamenti che hanno richiesto l’intervento della protezione civile, A Viareggio altri alberi caduti che hanno determinato la chiusura dello svincolo Cotone della superstrada. Personale Anas è intervenuto per la messa in sicurezza e il ripristino della viabilità.La furia del vento e del mare ha causato problemi anche nel porto di Livorno una nave ha rotto gli ormeggi, finendo alla deriva tra le banchine. L’incidente non ha causato feriti ma ha richiesto un intervento urgente delle autorità portuali per scongiurare rischi.

La cronaca in Trentino e Veneto

In Trentino, la strada statale 12 tra Trento e Besenello è stata chiusa a causa di una frana che ha fatto precipitare massi e detriti sulla carreggiata. Nessuna persona è rimasta coinvolta, ma il tratto resta interdetto e deviato sulla provinciale 90.Sempre in Trentino, a Riva del Garda, un fulmine ha colpito una palazzina, incendiando il tetto e causando una fuga di gas che ha reso necessaria l’evacuazione di nove famiglie. Anche il Veneto segnala criticità: una nuova colata detritica, avvenuta il 28 agosto, ha reso necessaria la chiusura preventiva della strada statale 51 "Di Alemagna", tra il km 92,000 e il km 96,000 all’altezza di San Vito di Cadore. Le squadre Anas, all’opera già dalle prime ore del mattino, hanno rimosso fango e detriti dalla carreggiata; È stata invece ripristinata la circolazione nel tratto precedentemente chiuso tra il km 20,300 e il km 21,800, in località Fadalto nel comune di Vittorio Veneto.

Temporali violenti anche a Roma

La perturbazione ha raggiunto anche il Centro Italia: nella notte un violento nubifragio si è abbattuto su Roma, con piogge torrenziali e vento forte che hanno causato allagamenti soprattutto nella zona nord-occidentale e nel centro della Capitale. Alcuni rami sono caduti sulle strade, costringendo a interventi di emergenza.

Le prossime ore

Secondo i meteorologi, la perturbazione che ha già colpito con forza il Nord tenderà nelle prossime ore a spostarsi progressivamente verso il Centro-Sud. I fenomeni temporaleschi saranno più frequenti nelle aree interne e lungo le regioni tirreniche, fino a raggiungere anche la Sicilia occidentale. Il gran caldo sull’ Italia delle scorse giornate si sta attenuando.