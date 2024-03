Maltempo: nel Nord Italia pioggia, frane, neve e venti di burrasca

Vento forte, frane e smottamenti in Liguria. Nel ponente ligure e nel savonese strade interrotte con disagi alla circolazione. Chiusi anche due tratti dell’Aurelia, dove si è verificata una nuova frana. Un centinaio di persone sono rimaste isolate a Molini di Triora nell'entroterra di Imperia a causa di un’altra frana. In Piemonte sono una trentina le strade provinciali chiuse a causa del maltempo. Nel cuneese una valanga ha travolto due escursionisti che sono riusciti a salvarsi. Evento analogo in provincia di Imperia, illese quattro persone. Rischio valanghe in Valle d’Aosta. Gressoney di nuovo isolata. Domani scuole chiuse in due comuni. Per pericolo valanghe chiusa in via preventiva la strada regionale 24 della Val di Rhemes. In Lombardia fitte nevicate in Valtellina e in Valchiavenna. A Milano osservato speciale il Lambro. Evacuate alcune strutture nei pressi del fiume. A Brescia, a causa del forte vento, un ponteggio è caduto su una piazza che fa parte dell'area archeologica del Foro romano. Tromba d'aria a Porto Mantovano, con diverse abitazioni e capannoni scoperchiati dalla furia del vento. Sotto osservazione i fiumi in piena in Emlia Romagna. Stessa situazione in Veneto, dove preoccupa il livello dei corsi d’acqua nel vicentino. A Napoli forti venti impediscono i collegamenti con Ischia e Procida. In Campania allerta gialla per i temporali dalle 20. In Sicilia spento nel trapanese l'incendio divampato a Castellammare del Golfo.