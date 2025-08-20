Maltempo, nubifragi al Centro Nord a causa di una perturbazione atlantica

Rovesci e temporali a macchia di leopardo in Toscana. A causa del maltempo, che sta interessando il Centro Nord, un nubifragio si è abbattuto su Arezzo e provincia. Allagati garage, cantine e sottopassi. Si segnalano smottamenti in alcune zone collinari. Colpito da una tempesta il litorale di Pisa dove hanno subito danni alcuni stabilimenti balneari. I vigili del Fuoco sono dovuti intervenire per rami e alberi sulla strada. Una tromba d'aria nel parco Tenuta di San Rossore ha sradicato una decina di pini. Forte pioggia anche a Siena e nella provincia, anche qui allagamenti e disagi alla circolazione. Temporali sulle province di Pistoia e Prato. L’allerta meteo arancione, già prevista per Lombardia e Liguria, è scattata anche su gran parte dell'Emilia-Romagna, si temono esondazioni per l’arrivo di temporali anche di forte intensità. Maltempo, come detto, al Nord. Forti piogge a Milano, chiusi i parchi pubblici. Sotto osservazione il Lambro Sul Levante ligure si è abbattuta una forte tempesta di fulmini, circa 5 mila in meno di 12 ore. Dalle 18 codice arancione anche sulla costa Toscana.