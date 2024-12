Manovra, salta (per ora) il taglio dell'Irpef, scende l'Ires per chi assume. Il governo vuole il sì entro Natale

Niente da fare, al momento, per un ulteriore taglio dell'Irpef: la misura si affronterà solo "dopo il consolidamento dei conti". Ma spazio a "aggiustamenti" su due misure caldeggiate dagli alleati: l'Ires premiale per chi reinveste e assume, chiesta dal mondo delle imprese e da Forza Italia, insieme all'innalzamento del tetto di reddito dipendente per la flat tax, misura bandiera della Lega.

Meloni

Nelle due ore di riunione con gli alleati - in un clima che viene descritto come tranquillo - Giorgia Meloni insieme a Giancarlo Giorgetti definisce i margini di modifica alla legge di bilancio. Che si punta a chiudere in tempi stretti, entro Natale. Modifiche che vanno incontro alle richieste dei partiti ma nei limiti di una coperta che resta, comunque, piuttosto corta. Se la Lega chiedeva, quindi, un aumento da 30mila a 50mila euro del tetto del reddito da dipendente sotto il quale si può accedere alla flat tax, si deve accontentare di un incremento a 35mila euro. Per quanto riguarda l'Ires premiale l'ipotesi - secondo quanto riferiscono alcune fonti - sarebbe quella di ridurre l'aliquota al 24% tra i 3 e i 5 punti, con un costo massimo di 400 milioni che verrebbe in parte coperto da banche e assicurazioni. FdI, dal canto suo, incassa la flat tax al 5% sugli straordinari degli infermieri e la riduzione del minimo contributivo per i nuovi artigiani e commercianti.

Le risorse

Le risorse, del resto, sono limitate. E dunque, nonostante lo sforzo messo in campo con il concordato e con quello bis, che si chiude giovedì, non c'è spazio per ora per l'abbassamento di due punti della seconda aliquota Irpef dal 35 al 33%. Un punto fermo messo in chiaro nel vertice servito per mettere in sicurezza il percorso della manovra in Parlamento dopo lo scontro sul canone Rai e le polemiche degli ultimi giorni proprio sul concordato. Nella riunione a Palazzo Chigi, tra l'altro, è presente anche il viceministro all'Economia Maurizio Leo sotto attacco nei giorni scorsi da parte della Lega per le lettere inviate dell'Agenzia delle entrate alle partite Iva, definite da Matteo Salvini "dai toni inquisitori". Vicenda chiusa, almeno per il momento. Mentre la Lega, uscita sconfitta nello scontro con FI sul canone Rai, la spunta su un'altra battaglia storica: quella per l'annullamento delle multe da 100 euro per chi non ha ottemperato agli obblighi vaccinali al tempo della pandemia Covid. Nel milleproroghe approvato in Cdm si prevede addirittura di rimborsare quanti le abbiano già pagate.

Le novità

Tra le novità che entreranno nella legge di bilancio e che vengono confermate dal vertice di maggioranza anche l'esenzione dalla stretta sul turn over per le forze dell'ordine, gli enti locali, il personale Ata e i ricercatori. E una misura promossa da FdI per il riconoscimento del sostegno economico agli specializzandi dell'area non medica, che potrebbe sbloccare la retribuzione del tirocinio per specializzandi come odontoiatri, psicologi, fisici, chimici, veterinari, farmacisti e biologi. Restano sul piatto ancora alcune norme che potrebbero entrare nel corso del dibattito in Commissione. Tra queste la dote familiare di 500 euro per le attività extrascolastiche per i figli ma anche il voucher per le scuole paritarie così come l'innalzamento delle detrazioni per le spese scolastiche da 500 a 8mila euro, sul quale Noi Moderati è in pressing. Da mercoledì poi si dovrebbe iniziare con le votazioni. Nel frattempo è aperto il confronto tra le opposizioni sulle - poche - risorse destinate alle minoranze della quota per le modifiche parlamentari. Si tratta di 50 milioni del tesoretto di 120 milioni previsto dalla legge di bilancio. Non è certo che i partiti di opposizione si compattino su una sola misura come accadde per lo scorso anno. M5s - viene infatti spiegato - potrebbe smarcarsi dagli altri con una indicazione diversa per la propria quota.