Marco Masini a RTL 102.5: “Voglio dare un senso a questi 35 anni di carriera e a questo viaggio meraviglioso con chi mi segue”

Marco Masini è stato ospite di RTL 102.5, in compagnia di Angelo Baiguini, Paola Di Bendetto e Jessica Brugali, per presentare il tour “Ci vorrebbe ancora il mare”, iniziato il 4 luglio. Il 2025 rappresenta per l’artista un anno di anniversari importanti, primo tra tutti l’inizio della sua carriera artistica, avviata 35 anni fa, e per celebrare questa ricorrenza l’amato cantautore da luglio condividerà con il pubblico il suo repertorio, che emoziona e ha fatto emozionare intere generazioni, nel tour “CI VORREBBE ANCORA IL MARE”. Alle tre date evento nei grandi spazi dei palasport, il 18 ottobre 2025 al Palazzo dello Sport di Roma, il 24 ottobre 2025 all’Unipol Forum di Milano e il 25 ottobre 2025 al Nelson Mandela Forum di Firenze, si sono aggiunte nuove date in tutta Italia, a partire da inizio luglio. Ai microfoni di RTL 102.5, Marco Masini ha raccontato: «L’estate è stata molto bella, abbiamo girato l’Italia e l’abbiamo fatto con una band meravigliosa, una squadra meravigliosa e abbiamo incontrato tanta gente. Abbiamo condiviso tante storie che abbiamo scritto in questi 35 anni, anche con le nuove generazioni e con i figli di chi mi ha iniziato a seguire. 35 anni di carriera sono tanti e vogliamo dare un senso a questi anni meravigliosi, a questo percorso e a questo viaggio con dei concerti che ripropongano l’originalità». «Spesso quando vai ad ascoltare le canzoni che hai conosciuto molti anni fa, ti accorgi che prevale il buon senso di rimanere fedeli a quella fotografia. Quella canzone ci riporta indietro negli anni, magari a dei determinati momenti. Noi abbiamo cercato di riprodurre le canzoni di quegli anni, dagli anni 90 in poi, in maniera completamente originale, perché l’originalità sta anche negli arrangiamenti, nella sonorità, nell’impatto sonoro e nell’impatto di quegli anni» ha concluso Marco Masini.





LA COLLABORAZIONE CON FEDEZ

«L’altra sera sono stato ospite di Fedez al Forum di Assago ed è stato tutto bellissimo, sotto tutti gli aspetti, soprattutto sotto quello tecnico perché ho conosciuto ragazzi e lavoratori magnifici. Federico è stato veramente bravo, ha realizzato una cosa che mi è piaciuta molto, da musicista, da ascoltatore e da “partner”. Federico è un grande lavoratore e un grande professionista, in studio con lui mi sono trovato benissimo. Insieme abbiamo ripreso una canzone di tanti anni fa, “Bella stronza”, e l’abbiamo reinterpretata. Mi sono molto emozionato per questo» ha svelato Marco Masini in diretta su RTL 102.5, parlando del rapporto e della collaborazione con Fedez.





IL RAPPORTO CON IL PUBBLICO E IL CAMBIO GENERAZIONALE

Nel corso di “The Flight”, il cantautore torinese ha spiegato il rapporto con il suo pubblico e l’approccio dei nuovi fan: «Credo che sia il più bel regalo che chi mi segue da tanti anni mi può fare: far cantare le storie che ho cantano io per tutti questi anni anche ai loro figli. È un gesto d’amore che chi sta con me da tanti anni spesso fa ed è qualcosa di meraviglioso, sotto tanti aspetti. Prima di tutto ti aiuta anche a sentire la voglia di scrivere qualcosa non solo per il tuo pubblico, ma per quello che sta arrivando ed è un modo per scoprire di nuovo la musica e avere ancora quella curiosità. Qui la fortuna, e prendo in esempio il lavoro fatto con Fedez con una produzione di ragazzi nati nel 2001/2002/2003, è imparare cose che potresti non imparare senza le nuove generazioni. Ogni giorno che mi alzo è una scoperta nuova».





GLI APPUNTAMENTI LIVE

Il tour, iniziato il 4 luglio, dopo le date estive prosegue con questi appuntamenti live: il 18 ottobre 2025 al Palazzo dello Sport di Roma, il 19 ottobre al Palazzo dei Congressi di Lugano (Svizzera), il 24 ottobre all’Unipol Forum di Milano, il 25 ottobre al Nelson Mandela Forum di Firenze, il 28 ottobre al Teatro Carlo Felice di Genova, il 29 ottobre al Teatro Ponchielli di Cremona, il 31 ottobre al Teatro Colosseo di Torino, il 3 novembre al Teatro Europauditorium di Bologna, il 5 novembre al Teatro Galleria di Legnano (MI), il 7 novembre al Gran Teatro Geox di Padova, l’8 novembre al Teatro Clerici di Brescia, il 13 novembre al Teatro di Varese di Varese, il 20 novembre al Teatro Verdi di Montecatini (PT), il 25 novembre al Teatro Team di Bari, il 27 novembre al Teatro Metropolitan di Catania, il 29 novembre al Pala Forum di Agrigento, il 30 novembre al Teatro Politeama Garibaldi di Palermo, il 2 dicembre al Teatro Augusteo di Napoli e il 5 dicembre al Teatro Colosseo di Torino. «Aldilà di tutto, nei live vedi un’anima sola. Ci sono tanti spettatori, ma quello che conta è sentirsi una cosa sola, conta solo quel momento magico in cui sali sul palco» ha rivelato Marco Masini in diretta su RTL 102.5.



