Maria Rosaria Boccia: "Io non ricatto, sono stata ingannata e difendo la mia dignità"

La replica di Maria Rosaria Boccia a Sangiuliano

Chi è "l'altra persona"?

Boom sui social per la Boccia

Cosa ha detto il ministro Sangiuliano

Era attesa, è arrivata, a distanza di qualche ora. Ovviamente, via social: ci riferiamo alla risposta diall'intervista del ministro Gennaro Sangiuliano di ieri sera al Tg1, vista da 3 milioni 211mila spettatori con il 18.57% di share."Oggi vengo accusata di essere una ricattatrice, ma in realtà non sono io ad aver creato il ricatto. Sono coloro che occupano i palazzi del potere ad esercitarlo. In questo contesto, il potere ha spinto il Ministro alle dimissioni per poi respingerle, all’interno di una strategia cinica volta a tenere in ostaggio la cultura italiana in un momento di visibilità internazionale", scrive l'influencer finita al centro del chiacchieratissimo caso politico che coinvolge il ministro della Cultura e, di conseguenza, l'esecutivo guidato da Giorgia Meloni.La Boccia ci tiene ad allontanare da sé le accuse di ricatto: "Non sono io a esercitare ricatti o pressioni; altri hanno sfruttato con mentalità meschina una vicenda umana che sta avendo ripercussioni dolorose su di me. Sto difendendo la mia dignità e il mio modo di essere donna. Sono stata ingannata, ma non permetterò che la mia storia venga strumentalizzata dal cinismo, dall’arroganza e dal capriccio di un potere tirannico". Quindi affonda sulla stampa e tira in ballo "l'altra persona", di cui però non svela identità: "La stampa mi ha definita in molti modi: influencer, accompagnatrice, sartina, “una che si vuole accreditare”, millantatrice, la Anna Delvey della politica italiana, aspirante collaboratrice, consolatrice, badante, e “un amore culturale”. Ma chi ha davvero fatto gossip: io, lui, o “l’altra persona”, sfruttando un momento strategico per il Paese?"Mentre le opposizioni insistono chiedendo che il ministro Sangiuliano riferisca in Parlamento sulla vicenda che potrebbe riservare nelle prossime ore ulteriori colpi di scena, i follower di Maria Rosaria Boccia su Instagram continuano a salire. Se a fine agosto gli utenti che la seguivano erano circa 28mila, ora siamo a quota 83.000.Intervistato dal direttore del Tg1 Gian Marco Chiocchi, il ministro Sangiuliano, quasi in lacrime, aveva ammesso di aver avuto una relazione con Maria Rosaria Boccia, aveva chiesto scusa alla moglie e alla Premier Giorgia Meloni e aveva annunciato la sua intenzione di andare avanti a guidare il ministero della Cultura. Quindi aveva chiarito di non essere ricattabile.