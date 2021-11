Mariastella Gelmini a RTL 102.5: “I controlli del Green Pass sui mezzi pubblici saranno a campione"

Mariastella Gelmini questa mattina è stata ospite in “Non Stop News” parlando dei provvedimenti del Governo per contrastare le violenze di genere e del decreto che introduce il Super Green Pass

I provvedimenti del Governo per contrastare le violenze di genere

Super Green Pass: dubbi sui controlli

”.

Mascherine all’aperto: “Rispetto la volontà dei sindaci, ma ormai ci sappiamo regolare da soli”

”.

L’ipotesi di Silvio Berlusconi al Quirinale

”.

Proroga dello stato di emergenza

”.