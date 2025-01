MasterChef 2024, stasera su Sky Uno la quarta puntata con la Red Mistery Box

Si torna nella cucina più famosa d’Italia. Alle 21:10 su Sky Uno e in streaming su Now torna un nuovo appuntamento con la quattordicesima edizione di MasterChef. Dopo essersi conosciuti e “studiati” e dopo i colpi di scena degli episodi precedenti e i primi cuochi amatoriali eliminati, chi rimane in gara inizia a giocare seriamente. Questa sera farà il suo debutto anche la temuta Red Mistery Box. Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, che ancora faticano a trovare negli occhi degli aspiranti chef quel “fuoco” che occorre per la gara, regaleranno come ogni giovedì simpatia e severità.





MASTERCHEF 2024, GLI INGREDIENTI DELLA SERATA

Rosso proprio come il pericolo di poter subito abbandonare la gara, ma anche quello dell’amore pieno di passione. Oltre al debutto della prima Red Mistery Box, che porterà a un immediato Pressure Test, la Masterclass si trasferirà nel suggestivo Parco delle Terme di Boario per una romantica prova in esterna che celebrerà l’amore in tutte le sue forme. I cuochi verranno come sempre divisi in due brigate, e a giudicare il loro operato ci saranno coppie innamoratissime che festeggiano alle Terme i rispettivi anniversari di matrimonio. La brigata che uscirà dai festeggiamenti col cuore infranto sarà attesa al secondo Pressure Test della serata, che porterà una ventata di sapori esotici e internazionali.

Inoltre, ad incombere sulla Masterclass, anche la presenza delle due “riserve” Sara e Pino che guarderanno i cuochi in gara con la speranza di poterli sostituire il prima possibile ed entrare ufficialmente nella classe. Anche quest’anno si rinnova l’impegno di tutto il mondo MasterChef Italia in tematiche di sostenibilità ambientale e sociale, promuovendo il consumo consapevole ed ecosostenibile, rispettando l’ambiente e non sprecando risorse alimentari. RTL 102.5 è media partner del programma.





MASTERCHEF MAGAZINE, A TU PER TU CON CONCORRENTI E CHEF

Prosegue inoltre tutti i giorni alle ore 19:35, sempre su Sky Uno e in streaming su NOW, l’appuntamento per i fedelissimi di MasterChef Italia e per tutti gli appassionati di food, MasterChef Magazine, la rubrica in cui si alternano i cuochi amatoriali in gara quest’anno, che approfondiscono quanto successo durante le prove, con altre personalità già conosciute, protagonisti delle precedenti stagioni o chef affermati che parleranno dei propri ristoranti. Negli episodi di questa settimana tanti protagonisti delle scorse annate torneranno nelle “loro” cucine: Antonio Mazzola, finalista della scorsa edizione, cucinerà con lo chef due stelle Michelin Ariel Hagen; Salvatore Cozzitorto, concorrente dell’ottava edizione, aprirà le porte del suo ristorante ad Agrigento, aperto dopo il programma; Leonardo Colavito, aspirante chef della dodicesima edizione, si sottoporrà all’interrogazione di Chef Bruno Barbieri; infine, torneranno la vincitrice dello scorso anno Eleonora Riso insieme a Niccolò Califano: a loro il compito di mostrare idee di piatti “zero sprechi”.