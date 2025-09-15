Medio Oriente: nuova strage di civili a Gaza. Israele pronto ad invadere la Striscia, Trump 'Qatar grande alleato degli Usa'

Medio Oriente: nuova strage di civili a Gaza. Israele pronto ad invadere la Striscia, Trump 'Qatar grande alleato degli Usa' Photo Credit: ANSA

Valentina Iannicelli

15 settembre 2025, ore 12:45

25 vittime palestinesi negli ultimi raid israeliani. Pronta la nuova offensiva che prevede l'occupazione integrale dell'enclave, con carri armati ammassati al confine. Intanto proseguono il colloquio tra Rubio e Netanyahu e il vertice arabo a Doha

Nulla ferma la determinazione di Israele. Il primo ministro Netanyahu ha dichiarato cha a breve inizierà l’operazione Carri di Gedeone 2 che prevede l’occupazione della Striscia. Intanto, un colloquio è in corso tra il primo ministro Benyamin Netanyahu e il segretario di Stato americano Marco Rubio a Gerusalemme. Il focus è su Gaza, sui recenti attacchi di Israele contro Hamas in Qatar, sull'Iran e su altre questioni bilaterali. Rubio, ieri, ha partecipato alla visita al Muro del Pianto con il primo ministro israeliano

STRAGE A GAZA

Intanto, continuano i raid che uccidono civili. 16 persone sono morte a ovest della città di Gaza. 9 persone, tra cui due gemelli di sei anni, sono state uccise in una tenda rifugio. Le forze israeliane hanno intensificato gli attacchi a Gaza City, mentre l'esercito porta avanti il suo piano di sfollamento forzato dei palestinesi. Centinaia di tank camion e bulldozer sono ammassati agli ingressi della striscia. Nel tentativo di rallentare l’operazione militare, Hamas ha deciso di spostare gli ostaggi ancora da loro detenuti: sarebbero stati sistemati in aree esterne, in superficie. La madre di Gilboa Dalal, uno dei detenuti israeliani che recentemente era in un video pubblicato dal gruppo palestinese mentre si trovava in un’auto nei pressi della Città di Gaza, ha dichiarato di aver saputo che il figlio è utilizzato come scudo umano dai terroristi.

IL QUARTIERE DI LUSSO

E mentre continua la distruzione pianificata nell’enclave palestinese, il ministro oltranzista per la Sicurezza Nazionale Itamar Ben Gvir getta benzina sul fuoco, affermando di voler costruire un quartiere di lusso per agenti della polizia israeliana sulle rovine della Striscia di Gaza. "Completeremo la missione, occuperemo Gaza, incoraggeremo la migrazione volontaria", ha affermato il leader del partito di estrema destra, aggiungendo con una volta raggiunti questi obiettivi "vogliamo anche realizzare un quartiere per agenti di polizia". "Sul lungomare, sarà perfetto", ha detto ancora descrivendo il quartiere "di lusso" con grattacieli di fronte al Mediterraneo. Per le operazioni militari su Gaza, il governo di Tel Aviv sembra avere il pieno avallo dell’amministrazione americana.

'IL QATAR E' UN ALLEATO'

Ma il recente attacco israeliano a Doha per eliminare i capi di Hamas è il segnale che Tel Aviv, ha ormai rinunciato alle trattative con il gruppo palestinese su tregua e rilascio degli ostaggi. In Qatar è in programma in queste ore il vertice dei leader arabi e musulmani per decidere come reagire all’attacco subito. A rischio gli Accordi di Abramo, stipulati nel 2020 dalla precedente amministrazione Trump. Il presidente americano cerca di non alterare alcuni equilibri mediorientali e cerca di calmare gli animi, ammonendo Tel Aviv in merito ai raid sul Qatar e dichiarando che Doha è un grande alleato degli Usa


civili uccisi
gaza
medio oriente
qatar

