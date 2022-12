Messi dribbla anche i social, il suo post vittoria è da record. Durante la finale primato anche per WhatsApp

Fuoricampo, i record online dei mondiali

È ancora Qatar mania. Si continua a parlare del campionato mondiale di calcio 2022. Il mondiale delle sorprese, delle rivincite ma soprattutto dei record. I primati non sono stati solo quelli visti sul rettangolo verde ma i numeri incredibili sono arrivati anche dai social network per una spettacolare finale Argentina – Francia, già inserita negli annali del calcio.

Messi, una coppa che vale 70 milioni di like

La pulce argentina non si ferma più. Non si è limitata ad alzare la coppa al cielo dopo 36 anni d’attesa, non si è accontentata del bagno di folla a Buenos Aires ma ha voluto dribblare anche i post più apprezzati di Instagram arrivando a rete con la foto dei festeggiamenti e della premiazione al Lusail Stadium che ha raggiunto 58,8 milioni di like in 48 ore e ora supera incredibilmente i 69 milioni di like.

Numeri che si traducono in un record assoluto: il post è ufficialmente il contenuto con il maggior numero di like. Prima di Messi a comandare la classifica c’era il famoso uovo di Chris Godfrey fermo a 55,9 milioni con il profilo world_record_egg. Account che contiene solo la foto di un normalissimo uovo postato con un unico scopo: quello di superare il record di like alllora detenuto da Kylie Jenner, sorellastra della reality star Kim Kardashian. Una goliardia che a quanto pare fu assecondata.