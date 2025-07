"Mi sono perso": un quindicenne chiama la mamma poi precipita dalla montagna. Ritrovato il corpo questa mattina

“Mamma mi sono perso”. Così aveva detto ieri sera alla mamma al telefono un 15enne che era in gita sulle montagne della Valle d’Aosta. Il giovane camminava probabilmente su un sentiero, dove è inciampato e scivolato per decine di metri. Il corpo senza vita dell’escursionista 15enne di nazionalità straniera, è stato ritrovato questa mattina dai soccorsi nei pressi di Becca di VIU’ in Valle d’Aosta, a quasi 3000 metri di altezza. Il ragazzo è probabilmente scivolato e precipitato percorrendo l’itinerario sulla montagna durante una gita. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo si era separato dal resto della famiglia durante la gita in montagna e poi è uscito dal sentiero. A causa dei traumi riportati, è morto sul colpo. Così - in base a una prima ricostruzione - ha perso la vita ieri il 15enne francese il cui corpo è stato trovato all'alba di oggi alle pendici della Becca di Viou, (2.856 metri), in Valle d'Aosta. Non è chiaro se il giovane sia uscito dal sentiero per tentare di accorciare il tracciato o se si sia perso.

SEPARATO PER LA DISCESA

Ieri, insieme ai genitori e al fratello, il quindicenne aveva intrapreso la salita della vetta che sovrasta Aosta. Si è separato dal resto del gruppo durante la discesa. I familiari, giunti poi a valle, hanno continuato a rimanere in contatto con lui, fino a quando il giovane ha smesso di rispondere. E' quindi partito l'allarme per il mancato rientro e sono scattate le ricerche. Gli accertamenti sono affidati al Soccorso alpino della guardia di finanza di Cervinia.

L'ALLARME

I genitori avevano dato l’allarme. Nella notte, i Vigili del fuoco hanno effettuato ricerche con i droni, concentrandosi sui sentieri della zona, hanno collaborato i tecnici del Soccorso Alpino Valdostano. Con loro c'erano anche gli uomini del Soccorso Alpino della Guardia di finanza e il Corpo forestale della Valle d’Aosta. Questa mattina si è sollevato in volo l’elicottero che lo ha individuato. La salma è stata recuperata e trasferita alla camera mortuaria di Aosta dove i genitori dovranno riconoscerlo. Guardia di finanza sta svolgendo ulteriori indagini per capire meglio la dinamica dell'incidente