“Michael”, diffuso il primo trailer del biopic su Michael Jackson

Dopo anni di ritardi, polemiche e riscritture, il biopic dedicato a Michael Jackson è finalmente pronto a mostrarsi al pubblico. Il film, diretto da Antoine Fuqua, si propone di affrontare uno dei capitoli più complessi e affascinanti della storia della musica contemporanea: l’ascesa e la metamorfosi dell’artista che ha ridefinito il concetto stesso di pop star.

MICHAEL, LE PRIME IMMAGINI

Il primo trailer, diffuso poco fa, restituisce immediatamente l’ambizione del progetto. Sullo schermo appare Jaafar Jackson, nipote del cantante, chiamato a un compito delicatissimo: dare corpo e voce allo zio, icona planetaria e figura controversa al tempo stesso. Le immagini mostrano il giovane attore alle prese con le prove in studio, i primi concerti, le luci accecanti dei palcoscenici internazionali. È in quelle sequenze che il film sembra voler catturare la magia e l’energia di un’epoca irripetibile, quella degli anni Ottanta, quando Michael Jackson divenne simbolo di una cultura globale in trasformazione.

MICHAEL, IL MITO PRIMA DELLA CADUTA

Secondo quanto trapela, Fuqua ha scelto di concentrarsi proprio su quella stagione d’oro, evitando di addentrarsi negli anni più tormentati dell’artista, segnati da processi, accuse e ombre che ancora oggi dividono l’opinione pubblica. Una decisione dettata, almeno in parte, anche da questioni legali e produttive che hanno reso impossibile l’utilizzo di alcuni materiali e testimonianze.

Il risultato è il racconto del mito prima della caduta, la costruzione di una leggenda prima delle fratture. Resta aperta, però, una domanda: ci sarà mai spazio per un secondo capitolo, capace di affrontare quella parte di vita che ha trasformato Michael Jackson in un personaggio tanto fragile quanto immortale?



