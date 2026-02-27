Michele Bravi a RTL 102.5: “Il duetto con Fiorella Mannoia sarà il momento più emozionate del Festival”

Michele Bravi e Fiorella Mannoia sono stati ospiti sul radio truck di RTL 102.5 a Sanremo. Stasera, durante la serata delle cover, i due si esibiranno su “Domani è un altro giorno” di Ornella Vanoni. Intervistato dalla prima radio d’Italia Michele Bravi confessa: «Per me è il momento più emozionante del Festival. Anche se ho sempre amato la sua musica, Ornella non l’ho mai incontrata. Ho sempre amato il suo modo di unire musica e teatro. In questo duetto c’è una doppia visione: io racconto Ornella da ascoltatore, invece Fiorella riesce a dare una tridimensionalità alla sua figura che le invidio. Sarà un bel momento».

Fiorella Mannoia aggiunge: «Cantare Ornella Vanoni è una grande responsabilità. Stiamo toccando un’icona della nostra cultura musicale. L’abbiamo scelta con molta cura e la realizzeremo con altrettanta cura, con un arrangiamento molto bello. Direte poi voi se siamo state all’altezza».

UNA GRANDE AMICIZIA

Michele Bravi e Fiorella Mannoia sono uniti da una grande amicizia, fatta di rispetto e risate. «Sul palco avrà tutto il mio supporto, perché le voglio tanto bene. Noi ci facciamo delle grandi risate, siamo campionesse di gaffe. Siamo in grado di dire la cosa sbagliata, al momento sbagliato, alla persona sbagliata. Non lo facciamo con cattiveria, però», dichiara Fiorella Mannoia. «Quando canto con Fiorella non posso guardarla negli occhi, altrimenti mi metto a ridere. Sai quando ti conosci da un po’ e basta uno sguardo per scoppiare a ridere? A noi succede così. Saremo professionali, ma dovremo stare attente», continua Michele Bravi.

IL RICORDO DEL FESTIVAL DI SANREMO AI GRANDI PERSONAGGI SCOMPARSI

L’anno appena trascorso ha portato via grandi personaggi che hanno dato un grandissimo contributo al Festival di Sanremo. Sul palco dell’Ariston Carlo Conti ha ricordato Pippo Baudo e Peppe Vessicchio.

La Mannoia e Michele Bravi omaggeranno Ornella Vanoni, immensa e immortale artista. A questo proposito, Fiorella Mannoia, commenta a RTL 102.5 la necessità di ricordare gli artisti che ci hanno lasciato: «Noi abbiamo il dovere di continuare a cantare le canzoni degli artisti che non ci sono più, mantenere viva la memoria. E possiamo farlo noi cantanti dai palchi. È giusto che in questo Festival abbiamo onorato la memoria di chi non c’è più».



