Migranti e violenza sulle donne: Giorgia Meloni sta con il ministro Valditara e non con Gino Cecchettin

"Il tema della violenza sulle donne è un tema che siamo purtroppo di là da risolvere. Le cause di questa violenza che continua vanno affrontate tutte quante. Ci sono sicuramente dei dati che parlano anche di un'incidenza significativa dell'immigrazione illegale di massa su questa materia”. Così il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dal Brasile per il G20, risponde ai giornalisti che hanno chiesto un commento sulle discusse parole del ministro dell'Istruzione Valditara.

Meloni

"E' una delle ragioni - ha aggiunto - per le quali l'Italia lavora per fermare l'immigrazione illegale di massa e continuerà a lavorare per fermare l'immigrazione illegale di massa. Credo che ci siano anche delle ragioni culturali che noi dobbiamo continuare a combattere, che per paradosso aumentano la violenza sulle donne mentre le donne acquisiscono più spazio. Questo - ha osservato - è qualcosa che deve sicuramente farci riflettere, però sicuramente il governo è impegnato a 360 gradi per combattere una piaga rispetto alla quale non possiamo indietreggiare minimamente o girarci dall'altra parte”. Parole e pensieri che però non convincono l’opposizione.

L’opposizione

Per Avs "è gravissimo che la presidente Meloni si arrampichi sugli specchi per giustificare le incredibili uscite sui femminicidi, patriarcato e migrazione del ministro Valditara. Come piace dire a lei, come donna e madre ci saremmo aspettate un contributo più 'alto' e qualificante sulla piaga della violenza maschile, mentre chiaramente ha scelto le ragioni della difesa d'ufficio di un ministro indifendibile": lo afferma Luana Zanella, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera.

Il PD

Dura anche la reazione del Partito Democratico. “Ricordo sommessamente alla presidente Meloni che l’80% dei femminicidi è commesso da italiani. Come la mettiamo con “l’immigrazione illegale di massa?”. Ma smetterla di fare propaganda sulla pelle delle donne no?”: così la responsabile nazionale giustizia del Pd, Debora Serracchiani commenta “l’imbarazzante difesa d’ufficio della presidente del consiglio delle parole inaccettabili del ministro Valditara”.

Azione

Sulla stessa linea pure Azione. “Valditara conti fino a tre prima di dire cose che offendono l' intelligenza collettiva. Di fronte ai numeri drammatici dei femminicidi nel nostro Paese, un ministro che rispolvera stereotipi razzisti è ignobile": ecco l'esponente regionale e nazionale di Azione Alessio D'Amato dopo le parole di ieri del ministro dell'Istruzione alla presentazione della Fondazione Giulia Cecchettin, a proposito della violenza sulle donne, “con concetti ribaditi oggi dalla premier Meloni”.