Referendum, quorum lontanissimo, fallito l’obbiettivo del ‘campo largo’ di dare una spallata al governo

Quorum lontanissimo, partecipazione attorno al 30 per cento (30,6). Non è stata un successo l’idea del campo largo (più Maurizio Landini, Cgil) di sfidare il Governo-Meloni via REFERENDUM.

I quesiti

Un REFERENDUM ispirato in buona parte dai quesiti della Cgil, un cocktail misto di battaglie identitarie (contro il Jobs act, fra le altre cose) che non hanno conquistato l’elettorato di sinistra. Nella sua ultima versione il centrosinistra avrebbe voluto portare al voto per i cinque sì - paragonando in realtà l’imparagonabile - tanti elettori quanti nel 2022 avevano votato alla Camera per il centrodestra alle elezioni. Non è tutt’ora chiaro chi sia stato l’autore di questa strategia ma resta il fatto che il CLL (campo largo + Landini) ha fallito l’obiettivo di tirare una spallata al Governo.

Gaza

A poco, dunque, è servito tenere insieme ciò che non poteva stare insieme, la manifestazione per Gaza di sabato con l’appello al voto per i REFERENDUM su tutto. Come sempre, chi aveva più da perderci era il Pd, il Partito Democratico, che in teoria guida la coalizione. "I quesiti sul lavoro erano ideologici e rivolti al passato come abbiamo detto in tutte le varie tribune", dice Matteo Renzi, Italia Viva: "Spero che sia chiaro che per costruire un centrosinistra vincente bisogna parlare di futuro, non di passato. Ingaggiare battaglie identitarie fa vincere i congressi, ma non fa vincere le elezioni: se vogliamo costruire un'alternativa a Giorgia Meloni bisogna essere capaci di allargare al ceto medio, non chiudersi nel proprio recinto ideologico". Nonostante l’impegno della leader Dem Elly Schlein per trasformare i cinque quesiti referendari a forte caratura landiniana in un successo di tutto il centrosinistra, cosiddetto "testardamente unitario", gli elettori non hanno risposto alla chiamata. E dire che era davvero un appello identitario al popolo. Se fosse riuscito, avrebbe proiettato il centrosinistra verso le prossime elezioni politiche. Se.

Le reazioni

Festeggia la Lega di Matteo Salvini, che qualifica il voto come un devastante ko della sinistra. Il sottosegretario Fazzolari parla di governo rafforzato, per Antonio Tajani Forza Italia fallito è l’assalto all’esecutivo, e adesso serve un quorum più alto. Dalla Cgil il Segretario Maurizio Landini dice che la battaglia continua.