Milano Music Week 2025, un’edizione da record che porta in città oltre 70 mila persone

La Milano Music Week chiude la sua nona edizione con numeri che confermano la centralità della rassegna nel panorama musicale italiano. Dal 17 al 23 novembre, oltre 70 mila persone hanno affollato locali, club, teatri e spazi culturali della città, seguendo più di 400 appuntamenti tra concerti, dj set, panel, talk, workshop ed eventi speciali. Un calendario fitto, costruito nell’ambito del progetto del Comune di Milano – Assessorato alla Cultura, in collaborazione con AssoConcerti, Assomusica, FIMI, NUOVO IMAIE e SIAE, e affidato all’organizzazione di Butik s.r.l. Impresa Sociale. RTL 102,5, Radio Zeta e Radiofreccia sono state le radio ufficiali della manifeatazione.

MILANO MUSIC WEEK, TANTI ARTISTI E TANTE INIZIATIVE

La direzione artistica di quest’anno è stata guidata da Nur Al Habash, affiancata dal curatore speciale Tananai, chiamato a dare un’impronta personale ad alcuni dei momenti più attesi. L’avvio e la chiusura della settimana hanno confermato il forte coinvolgimento del pubblico: due serate sold out al Dazio di Levante, con un’atmosfera vivace e una partecipazione che ha superato le aspettative. L’inaugurazione ha celebrato la nuova generazione di artisti italiani con il live di Sarah Toscano e il dj set di Davide Ferrario. Il closing party, sostenuto da UniCredit e UniCredit Allianz Assicurazioni, ha alternato la finale del contest per emergenti (vinto da Mezzanera) allo showcase in première italiana di Giorgio Poi accompagnato da un quartetto d’archi, fino al live intenso e applauditissimo di Emma Nolde. Nel corso della settimana sono stati più di 300 gli artisti che hanno portato la loro voce nei vari appuntamenti. Tra loro, figure ormai di riferimento come Andrea Laszlo de Simone, Baby K, Donatella Rettore, Giovanni Allevi, Manuel Agnelli, Mara Sattei, Paolo Fresu e Willie Peyote, accanto a nomi più recenti e progetti sperimentali che hanno arricchito il programma con linguaggi diversi. Tra gli eventi maggiormente attesi, la presentazione in anteprima del nuovo album di Cesare Cremonini, "Cremonini Live25", ha attirato pubblico e addetti ai lavori, confermando l’attenzione della manifestazione verso le grandi produzioni nazionali.

MILANO MUSIC WEEK, BILANCIO POSITIVO

A raccontare l’intera settimana è stato anche il contributo delle radio ufficiali: RTL 102.5, Radio Zeta e Radiofreccia, che hanno seguito da vicino concerti, protagonisti e iniziative, portando l’energia della Music Week a un pubblico ancora più ampio. In una città che continua a investire nella cultura come motore identitario, l’edizione 2025 si chiude con un bilancio più che positivo e la sensazione diffusa che la Milano Music Week sia ormai un appuntamento irrinunciabile per chi vive, crea o semplicemente ama la musica.



