Milano: sparatoria in pieno centro, grave un uomo colpito al volto e alla testa, in fuga gli aggressori Photo Credit: agenziafotogramma.it

La vittima, ferita al viso e alla testa e ricoverata al Niguarda è un uomo di 42 anni, di origini cinesi. Secondo quanto ha ricostruito la polizia a colpirlo sono state due persone che dopo l’agguato sono scappate. Dalle telecamere di sorveglianza si cercano conferme sulla loro identità dal momento che l’uomo, rimasto sempre cosciente, ha riferito di non conoscerli. La sparatoria è avvenuta tra Corso Garibaldi e via Marsala, quindi in una zona del centro città, con tanti locali notturni.

Agguato senza un perché

Al momento si sta cercando di ricostruire i contorni dell'agguato, dal momento che la vittima non ha riconosciuto gli aggressori. Informazioni preziose, in tal senso, potrebbero arrivare dall'esame delle immagini delle telecamere di sorveglianza poste nella zona di corso Garibaldi, immagini che la polizia sta acquisendo.

La ricostruzione dei fatti

È stata la vittima, che abita in zona, a raccontare che, mentre stava rientrando a casa, si è imbattuta in due uomini, a lui sconosciuti. Il 42enne ha tentato di scappare, ma è stato raggiunto da due colpi di pistola, che lo hanno ferito solo di striscio alla guancia e alla nuca. A questo punto, l'uomo si è trascinato fino a un locale della zona, chiedendo aiuto. Immediati i soccorsi. I due aggressori sono scappati. Rimane un interrogativo il movente: forse una rapina. La polizia cerca anche testimonianze utili ad accertare la verità.