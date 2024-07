Minorenne violentò una compagna di classe e fu condannato per violenza sessuale aggravata, anche i genitori condannati al risarcimento danni

VIOLENZA SESSUALE

Il giovane aveva violentato una compagna di classe e lo aveva fatto a scuola. Per questo motivo fu condannato in sede penale per violenza sessuale aggravata. La parte lesa ha poi agito chiedendo il risarcimento dei danni a carico del condannato, dei suoi genitori, del ministero dell’istruzione e della scuola. Il tribunale ha infine sentenziato che il risarcimento nei confronti della vittima sia a carico dei genitori, e non del ministero dell’istruzione e dell’istituto scolastico. Questo perché il comportamento del figlio è anche responsabilità dell’educazione dei genitori, che avrebbero dovuto educarlo al rispetto degli altri.









RESPONSABILITÀ GENITORIALE

L’articolo 2048 del codice civile si riferisce proprio alla responsabilità dei genitori nei confronti dei danni causati dai fatti illeciti commessi dai figli minorenni. Il senso è quello di imputare ai genitori la colpa di non aver educato il figlio che ha commesso un illecito particolarmente grave. Nel caso di violenza sessuale significa non aver educato al rispetto della donna e non aver sensibilizzato su un tema così tragicamente attuale.









LA CONDANNA

Dopo la condanna penale per violenza sessuale ricevuta dal ragazzo, il tribunale ha condannato i genitori e il figlio ad un risarcimento danni quantificato in 27.000 euro. La sanzione penale non può ricadere sui genitori perché la responsabilità penale è personale e resta circoscritta esclusivamente all’autore del reato. Diverso è invece il caso della responsabilità civile, come infatti emerge da questo caso. La responsabilità dei genitori per i reati commessi dai figli rimane infatti una responsabilità di tipo civile. Si tratta quindi dell’obbligo al risarcimento dei danni.