Mostra del Cinema di Venezia 2025, il cinema italiano alza la voce, le star internazionali rispondono

Sarà una delle edizioni più ricche e vibranti degli ultimi anni. Poco fa, il direttore artistico Alberto Barbera ha presentato il menù della 82esima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, che andrà in scena al Lido dal 27 agosto al 6 settembre. A fare gli onori di casa, accanto a Barbera, anche il presidente della Biennale, Pietrangelo Buttafuoco, pronto a dare il via a dieci giorni di grande cinema e riflettori accesi sul meglio della settima arte.

Tanta Italia in concorso, sì, ma anche molto di più: un caleidoscopio di visioni che spazia dalla riflessione politica alla narrazione storica, passando per ritratti biografici e grandi autori capaci di infiammare l’attesa mondiale.

CINQUE AUTORI DEL CINEMA ITALIANO IN CONCORSO

A sventolare alta la nostra bandiera in gara per il Leone d’Oro ci saranno alcuni tra i nomi più rappresentativi del cinema italiano contemporaneo. Paolo Sorrentino con il suo già chiacchieratissimo La grazia, che avrà il compito di aprire la Mostra, Leonardo Di Costanzo con Elisa, Pietro Marcello con Duse, Franco Maresco con Un film fatto per bene e l’immancabile Gianfranco Rosi con Sotto le nuvole. Quest’ultimo è anche l’ultimo autore italiano ad essersi aggiudicato, nel 2013, il Leone d’Oro con il visionario documentario Sacro GRA. Cinque titoli, cinque visioni d’autore, un solo obiettivo: conquistare Venezia.

DA JARMUSCH A LANTHIMOS, I GRANDI REGISTI AL LIDO

Ma l’arena internazionale non sarà da meno. In Laguna approderanno alcuni giganti del cinema mondiale: Jim Jarmusch presenterà Father Mother Sister Brother, uno dei titoli più attesi della stagione, mentre la premiatissima Kathryn Bigelow torna con l’esplosivo A House of Dynamite. Guillermo del Toro firma un nuovo adattamento di Frankenstein, già considerato uno dei progetti cinematografici più ambiziosi dell’anno. Il Lido accoglierà anche Yorgos Lanthimos, fresco vincitore nel 2023 con Povere Creature, Park Chan-wook con No Other Choice, Noah Baumbach con Jay Kelly, e Benny Safdie con The Smashing Machine, dove un Dwayne Johnson sorprendentemente intenso si candida a protagonista da Oscar. E per gli amanti delle sorprese, imperdibile il debutto veneziano di Julia Roberts, protagonista del nuovo film di Luca Guadagnino, presentato fuori concorso.

SPAZIO AL BINGE-WATCHING, LE SERIE SBARCANO AL LIDO

La Mostra guarda al presente e intercetta il linguaggio dominante dell’audiovisivo: le serie tv. Quest’anno saranno ben quattro le serie presentate, tre delle quali in forma integrale. Tra i titoli italiani spicca Il mostro di Stefano Sollima, dedicato agli atroci omicidi del Mostro di Firenze, e i primi due episodi di Portobello di Marco Bellocchio, incentrata sulla figura di Enzo Tortora e sul celebre programma televisivo, prima serie tv diretta dal regista e primo progetto originale italiano HBO Max in arrivo nel 2026. Sul fronte internazionale arrivano al Lido tutti e otto gli episodi di Un prophète di Enrico Maria Artale e i sei episodi della serie Etty di Hagai Levi.

LA MUSICA DIVENTA CINEMA

Cinema e musica, un binomio imprescindibile che quest’anno trova spazio con una sezione interamente dedicata ai ritratti musicali. Nino. 18 giorni di Toni D’Angelo, Piero Pelù, rumore dentro di Francesco Fei, Newport and the Great Folk Dream di Robert Gordon, e Francesco De Gregori, Nevergreen di Stefano Pistolini raccontano quattro universi musicali profondamente diversi, ma ugualmente affascinanti, pronti a conquistare platee e appassionati.

Con un cartellone così ricco, la Mostra di Venezia conferma il suo ruolo non solo di vetrina prestigiosa ma di bussola culturale, capace di raccontare i grandi temi del nostro tempo attraverso il linguaggio universale del cinema. E tra storie che parlano al cuore, serie tv che accendono il dibattito e volti internazionali pronti a far vibrare il red carpet, il Lido si prepara a diventare, ancora una volta, il palcoscenico più affascinante del cinema mondiale. Non resta che lasciarsi incantare.





La selezione ufficiale di Venezia 82

Concorso

La grazia di Paolo Sorrentino (Italia) – film di apertura del concorso

The Wizard of the Kremlin di Olivier Assayas (Francia)

Jay Kelly di Noah Baumbach (Stati Uniti, Regno Unito, Italia)

The Voice of Hind Rajab di Kaouther Ben Hania (Tunisia, Francia)

A House of Dynamite di Kathryn Bigelow (Stati Uniti)

The Sun Rises on Us All di Cai Shangjun (Cina)

Frankenstein di Guillermo del Toro (Stati Uniti)

Elisa di Leonardo Di Costanzo (Italia, Svizzera)

À pied d’œuvre di Valérie Donzelli (Francia)

Silent Friend di Ildikó Enyedi (Germania, Francia, Ungheria)

The Testament of Ann Lee di Mona Fastvold (Regno Unito)

Father Mother Sister Brother di Jim Jarmusch (Stati Uniti, Italia, Ungheria, Francia, Irlanda)

Bugonia di Yorgos Lanthimos (Regno Unito, Irlanda, Ungheria)

Duse di Pietro Marcello (Italia)

Un film fatto per bene di Franco Maresco (Italia)

Orphan di László Nemes (Ungheria, Regno Unito, Germania, Francia)

L’Étranger di François Ozon (Francia)

No Other Choice di Park Chan-wook (Corea del Sud)

Sotto le nuvole di Gianfranco Rosi (Italia)

The Smashing Machine di Benny Safdie (Canada, Stati Uniti, Giappone)

Girl di Shu Qi (Taipei)

Orizzonti

Mother di Teona Strugat Mitevska (Belgio, Macedonia del Nord, Danimarca) – film d’apertura

Divine Komedy di Ali Asgari (Iran, Italia, Francia, Germania, Turchia)

Hiedra di Ana Cristina Barragán (Ecuador, Messico, Francia, Spagna)

Il rapimento di Arabella di Carolina Cavalli (Italia)

Strange River di Jaume Claret Muxart (Spagna, Germania)

Lost Land di Akio Fujimoto (Giappone, Francia, Malesia, Germania)

Grand ciel di Akihiro Hata (Francia, Lussemburgo)

Rose of Nevada di Mark Jenkin (Regno Unito)

Late Fame di Kent Jones (Stati Uniti)

Milk Teeth di Mihai Mincan (Romania, Francia, Danimarca, Grecia, Bulgaria)

Pin de Fartie di Alejo Moguillansky (Argentina)

Father di Tereza Nvotová (Slovacchia, Repubblica Ceca, Polonia)

En el camino di David Pablos (Messico, Francia)

Songs of Forgotten Trees di Anuparna Roy (India)

Un anno di scuola di Laura Samani (Italia, Francia)

The Souffleur di Gastón Solnicki (Austria, Argentina)

Barrio triste di Stillz (Colombia, Stati Uniti)

Human Resource di Nawapol Thamrongrattanarit (Thailandia)

Funeral Casino Blues di Roderick Warich (Germania)

Fuori concorso – Fiction

Sermon to the Void di Hilal Baydarov (Azerbaigian, Messico, Turchia)

L’isola di Andrea di Antonio Capuano (Italia)

Il maestro di Andrea Di Stefano (Italia)

After the Hunt di Luca Guadagnino (Stati Uniti)

Hateshinaki Scarlet di Mamoru Hosoda (Giappone)

The Last Viking di Anders Thomas Jensen (Danimarca, Norvegia, Svezia)

Chien 51 di Cédric Jimenez (Francia) – film di chiusura di Venezia

In the Hand of Dante di Julian Schnabel (Stati Uniti, Italia)

La valle dei sorrisi di Paolo Strippoli (Italia, Slovenia)

Dead Man’s Wire di Gus Van Sant (Stati Uniti, Canada)

Orfeo di Virgilio Villoresi (Italia)

Fuori concorso – Serie

Portobello ep. 1 e 2 di Marco Bellocchio (Italia/Francia)

Un prophète ep. 1–8 di Enrico Maria Artale (Francia)

Etty ep. 1–6 di Hagai Levi (Francia, Germania, Paesi Bassi)

Il mostro ep. 1–4 di Stefano Sollima (Italia)