Mostra del Cinema di Venezia 2025, la Biennale ha reso noti i nomi dei componenti delle varie giurie

Sono state definite le Giurie internazionali di Venezia 82, Orizzonti, Premio Venezia Opera Prima “Luigi De Laurentiis” della 82esima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica (27 agosto-6 settembre 2025), diretta da Alberto Barbera e organizzata dalla Biennale di Venezia. La decisione è stata presa dal Cda della Biennale, che ha fatto propria la proposta del Direttore artistico della Mostra, Alberto Barbera.

GIURIA DEL CONCORSO VENEZIA 82

Sarà il regista e sceneggiatore statunitense Alexander Payne a guidare la Giuria Internazionale del Concorso Venezia 82. Autore di film pluripremiati come Sideways e Paradiso amaro, Payne è celebre per il suo stile elegante e il pungente umorismo. Ha già vinto due Oscar per la miglior sceneggiatura non originale e il suo ultimo film, The Holdovers - Lezioni di vita (2023), ha conquistato il premio per la miglior attrice non protagonista. Accanto a lui siederanno personalità di spicco del cinema mondiale:

Stéphane Brizé, regista francese attento alle tematiche sociali, celebre per La legge del mercato e Una vita;

Maura Delpero, regista italiana pluripremiata, vincitrice del Leone d’Argento con Vermiglio e prima donna a ricevere il David di Donatello per la miglior regia;

Cristian Mungiu, regista rumeno già Palma d’Oro a Cannes, noto per il suo cinema profondamente radicato nella realtà sociale del suo Paese;

Mohammad Rasoulof, regista iraniano simbolo della resistenza culturale, vincitore di numerosi riconoscimenti internazionali, tra cui l’Orso d’Oro a Berlino;

Fernanda Torres, attrice e scrittrice brasiliana, vincitrice della Palma d’Oro per la miglior interpretazione femminile a Cannes nel 1986;

Zhao Tao, attrice cinese icona del cinema d’autore, collaboratrice di Jia Zhang-Ke, premiata in tutto il mondo.

La Giuria assegnerà i premi ufficiali del Concorso principale, tra cui il Leone d’Oro per il miglior film, senza possibilità di ex-aequo.

VENEZIA 82, GIURIA ORIZZONTI E GIURIA OPERA PRIMA

La regista francese Julia Ducournau, Palma d’Oro a Cannes per Titane, guiderà la Giuria della sezione Orizzonti, dedicata alle nuove espressioni del cinema mondiale. Con lei ci saranno:

Yuri Ancarani, regista e videoartista italiano di fama internazionale;

Fernando Enrique Juan Lima, critico cinematografico argentino e figura istituzionale del cinema sudamericano;

Shannon Murphy, regista australiana nota per Babyteeth;

RaMell Ross, artista e documentarista statunitense, candidato all’Oscar per Hale County This Morning, This Evening.

La Giuria Orizzonti assegnerà, tra gli altri, il premio per il miglior film e quello per la miglior regia. La giuria per il Leone del Futuro, dedicato alle migliori opere prime, sarà presieduta dalla regista scozzese Charlotte Wells, autrice dell’acclamato Aftersun. Con lei:

Erige Sehiri, regista franco-tunisina distintasi con Il frutto della tarda estate;

Silvio Soldini, regista italiano tra i più apprezzati a livello internazionale, celebre per Pane e tulipani.

La Giuria Venezia Opera Prima assegnerà un unico premio tra tutte le opere prime presenti nelle diverse sezioni competitive della Mostra, accompagnato da un riconoscimento economico di 100.000 dollari.