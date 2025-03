MotoGp Aragon, Dani Pedrosa va veloce e Valentino Rossi insegue

Andrea Iannone getta la spugna, non correrà

Dani Pedrosa ha fatto la voce grossa nelle prove libere del Gran Premio di Aragon. Lo spagnolo della Honda ha fatto segnare il miglior tempo davanti a Marquez, leader della classifica mondiale con 43 punti di vantaggio su Valentino Rossi. Il pesarese ha fatto segnare il quarto tempo. Rossi è ancora in corsa per la vittoria del mondiale, la stagione fin qui è stata equilibrata e la classifica è corta. A 5 gare dalla fine può ancora capitare di tutto. Rossi deve guardare chi gli sta davanti ( Marquez, appunto) ma anche chi incombe da dietro: il suo “amico” Lorenzo è a soli 18 punti, mentre Pedrosa è a – 35. Nel frattempo Andrea Iannone ha dovuto gettare la spugna dopo la frattura alla vertebra rimediata a Misano; ha provato a disputare le libere, ma la schiena fa ancora troppo male. Quindi, non correrà. Al suo posto sulla Ducati Michele Pirro.





