Napoli e Roma al comando della serie A. Ora il campionato lascia spazio alla Nazionale

Paolo Pacchioni

06 ottobre 2025, ore 10:02

Partenopei e giallorossi in testa grazie a vittorie in rimonta: nessun gol in Juventus-Milan, occasione sprecata dai rossoneri. Ora spazio alla Nazionale, in programma Estonia-Italia e la discussa Italia-Israele

IL DERBY DEL SOLE

In testa alla classifica è rimasta la coppia Napoli-Roma. I partenopei erano considerati i grandi favoriti già ai nastri di partenza, mentre il lavoro di Gasperini sta dando frutti prima del previsto. Entrambe le squadre ieri hanno vinto in rimonta e non senza fatica. Brutto il Napoli visto nel primo tempo contro il Genoa, deciso il cambio di passo nella ripresa, con l’ingresso di De Bruyne e Spinazzola. In generale possiamo però dire che il Napoli di Conte in questo avvio di stagione raramente è stato dominante come ci si sarebbe potuti aspettare.

UN PO' DI SOFFERENZA

A Firenze la Roma ha sofferto la spinta dei viola, ma ha saputo resistere con compattezza e un pizzico di fortuna. La squadra di Pioli è in crisi, Kean non basta e per ora il mercato non sta regalando i frutti sperati, ma ieri la Fiorentina avrebbe meritato il pareggio. Il lavoro di Gasperini non è ancora ultimato, ma poter lavorare con l’ombrello dei buoni risultati è molto importante.

NESSUN GOL E NESSUN VINCITORE

Juventus-Milan è finita 0-0, bianconeri di nuovo ammalati di pareggite, siamo alla quinta partita consecutiva senza vincere, e con un gioco decisamente poco brillante. I rossoneri hanno sprecato una grande occasione, con il rigore di Pulisic calciato alto e gli sprechi sottoporta di Leao.

IL RITORNO DELL'INTER

La miglior prestazione del week end l’ha offerta l’Inter, sabato contro la Cremonese: aggressività unita a qualità hanno prodotto quattro gol e almeno una decina di altre occasioni. Ora si attendono conferme contro avversari più duri: dopo la sosta per la nazionale, i nerazzurri affronteranno Roma e Napoli, entrambe in trasferta.

FORZA AZZURRI

Da oggi l’attenzione si sposta sulla Nazionale. Gli azzurri si radunano a Coverciano in vista di altre due partite di qualificazione al mondiale. Rino Gattuso è partito con due vittorie, bisogna proseguire nel solco. L’Italia giocherà sabato sera in Estonia, poi martedì prossimo ci sarà la discussa sfida a Israele sul campo di Udine. Servono assolutamente sei punti, sperando in un inciampo della Norvegia, che è al comando del girone.


