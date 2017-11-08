Neo-deputato Udc arrestato per evasione fiscale in Sicilia

Anni fa era già stato arrestato per tentata concussione, avrebbe sottratto al fisco 1 milione e 750 mila euro

Cateno De Luca, eletto grazie a più di cinquemila e quattrocento voti nella lista dell’Udc a sostegno di Musumeci, si trova ora ai domiciliari. L’accusa per lui è pesante: evasione fiscale . Insieme a lui è finito in manette anche carmelo Satta, il presidente del caf il centro di assistenza fiscale della Fenapi, la federazione piccoli imprenditori. I due avrebbero messo su un sistema criminale di fatturazioni fittizie grazie a cui hanno nascosto al fisco più di un milione e 700 mila euro. Ma questi guai con la giustizia per De luca non sono i primi. Lui stesso rivendica 14 processi penali tutti conclusi con archiviazioni. Ed era stato arrestato già sei anni fa quando era sindaco di Fiumedinisi (Messina). Di recente la Procura ha chiesto per lui la condanna a 5 anni di carcere. La sentenza è attesa prima di Natale - "Questo e' un fatto gravissimo , il nome di De Luca ci era stato segnalato non solo dal candidato Cancelleri, ma anche dalla prefettura e dalla procura competente ma ". Ha affermato la presidente della Commissione Antimafia, Rosy Bindi,

