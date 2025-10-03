New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda "Brutta Storia" di Emma, "Non ho paura di niente" di Fabrizio Moro, “È naturale” di Francesca Michielin feat. Planet Funk e “Miss Sunshine” di MGK

Come ogni settimana entrano in rotazione nuovi successi.

EMMA TORNA IN RADIO CON “BRUTTA STORIA”

Da oggi in radio su RTL 102.5, “BRUTTA STORIA”, il nuovo singolo di Emma prodotto da Juli, in uscita per Island Records/Universal Music. Un ritorno attesissimo da parte dei fan, che nell’ultimo anno non hanno mai smesso di far sentire il proprio affetto all’artista. “BRUTTA STORIA” è il primo passo verso una nuova fase artistica di EMMA, un capitolo inedito che ne conferma la forza interpretativa e l’evoluzione musicale. La canzone, dal sound pop contemporaneo con sfumature cantautorali, arriva in modo immediato e mette ancora una volta in risalto la nuova vocalità dell’artista, che ha saputo rinnovarsi senza mai perdere la sua autenticità. Il brano porta la firma di EMMA, Federico Olivieri e Paolo Antonacci, con la produzione di Juli (Julien Boverod), che ne ha curato anche la composizione insieme a Federico Olivieri e Paolo Antonacci.

FABRIZIO MORO, DA OGGI IN RADIO IL NUOVO BRANO "NON HO PAURA DI NIENTE" CHE ANTICIPA L'OMONIMO ALBUM DI INEDITI

Da oggi in radio “NON HO PAURA DI NIENTE” (BMG), il nuovo brano di FABRIZIO MORO che anticipa l’omonimo album di inediti in uscita il 14 novembre. Scritto dallo stesso Fabrizio Moro e composto insieme a Roberto Cardelli, con la produzione di Katoo, “NON HO PAURA DI NIENTE” rappresenta il ritorno sulle scene del cantautore, a due anni e mezzo dall’ultimo progetto discografico, con il 10° album in studio della sua carriera contenente 9 nuovi brani caratterizzati da testi introspettivi e attuali, in cui la dimensione intima si intreccia con una visione collettiva. «Ho avuto paura ogni volta che mi sono accorto che stavo vivendo una vita che non mi apparteneva – dichiara Fabrizio Moro – Spesso ero turbato dagli errori del passato o troppo proiettato nell’ansia del futuro. Non ero mai “qui”… Soprattutto non riuscivo mai a starci da solo “qui”. Ero sempre “dipendente” da qualcosa o da qualcuno. Questo atteggiamento “distruttivo” ti accompagna verso la parte peggiore di te stesso. Il mostro… lo chiamo io. Me lo sono trovato davanti diverse volte, il mostro. E diverse volte l’ho affrontato. A volte contro di lui ho perso, altre volte ho vinto. Una volta in cui ho vinto, ho scritto questa canzone, “Non ho paura di niente”».

FRANCESCA MICHIELIN PUBBLICA IL SINGOLO "È NATURALE" FEAT. PLANET FUNK

Un potente riff di chitarra spalanca le porte di "È NATURALE", il nuovo singolo di Francesca Michielin feat. Planet Funk, da oggi in rotazione radiofonica su RTL 102.5. Scritto e composto dalla stessa Francesca con Federica Abbate, Francesco Catitti, Jacopo Ettorre e i Planet Funk (Dan Black, Alex Neri, Marco Baroni), “È NATURALE” vede Francesca collaborare per la prima volta con il collettivo internazionale multiplatino Planet Funk e la carismatica voce di Dan Black. Il brano segna un incontro inedito tra l’anima rock e viscerale di Francesca e le sonorità elettroniche dei Planet Funk, che hanno inoltre firmato anche la produzione del brano curata da Alex Neri per Planet Funk Production. “Ho cominciato questo percorso di riaffermazione di me stessa scegliendo di proporre al pubblico i miei lavori più personali e “È NATURALE” è una continuazione di questo racconto. Si ritorna alla dimensione dell’infanzia, a quando ascoltavo “The illogical consequence” dei Planet Funk con il lettore cd e sognavo di fare la musicista. È incredibile come crescendo ho ritenuto il fatto di “sognare” come qualcosa per ragazzini, quando invece era il motore di tutto. Ho passato gli ultimi anni ad autosabotarmi, insicura di me stessa, perché senza rendermene conto chiedevo agli altri di dirmi come dovevo essere. E allora ho chiesto alla Band (colonna sonora della mia infanzia) di seguirmi in una canzone che ammette che sì, una volta io ero più naturale, ma ammettendolo, posso ricominciare ad esserlo ogni giorno di più”. – racconta Francesca.

MGK IN RADIO CON IL NUOVO SINGOLO “MISS SUNSHINE”

L'artista multiplatino MGK torna in radio con il nuovo singolo "MISS SUNSHINE", una canzone spensierata che fonde alla perfezione le sonorità soul del southern rock e del pop moderno. Grazie alle sue vibes fresche di fine estate, è "il road trip anthem" che stavamo aspettando, ovvero la canzone perfetta da ascoltare alla radio in macchina con i finestrini abbassati durante il viaggio di ritorno dalle vacanze. Nel testo si parla di una vita che oscilla tra momenti belli e difficili. Tra spensieratezza, follia innocente e una sorte di ribellione ottimistica, "MISS SUNSHINE" appare come una celebrazione dell'adolescenza eterna, dei legami istantanei e della libertà nella strada come metafora della vita. Il singolo è accompagnato dal videoclip ufficiale, diretto da Sam Cahill. La clip mostra MGK e la sua band come giganti in un mondo in miniatura meticolosamente realizzato, un immaginario dunque che completa perfettamente l'atmosfera leggera e psichedelica del brano.



