New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda “Dame un Grr” di Fantomel e Kate Linn con Jason Derulo e "Spies" di Robbie Williams

Come ogni settimana entrano in rotazione nuovi successi italiani e internazionali.

“DAME UN GRR”: JASON DERULO SI UNISCE A FANTOMEL & KATE LINN IN UNA NUOVA VERSIONE DELLA LORO HIT VIRALE

Dopo aver conquistato il web e le discoteche di tutto il mondo, è da oggi in rotazione radiofonica su RTL 102.5 “Dame un Grr”, la hit virale di Fantomel e Kate Linn, in una nuova versione che vede la partecipazione della pop star globale Jason Derulo. Il brano, che sta spopolando sui social, è stato ripreso da superstar mondiali come Madonna, DJ Snake e dal calciatore spagnolo Dani Olmo. Fantomel è un artista che fonde elettronica, pop e world music, creando un’esperienza sonora innovativa e accattivante. Con una ricca esperienza come produttore e autore di canzoni per altri artisti, Fantomel apporta un tocco esperto e sofisticato alle proprie creazioni. Nascosto dietro una maschera spettrale, incarna l'essenza fantasmagorica del suo sound, aggiungendo un fascino enigmatico alle sue performance. Il brano è stato realizzato in collaborazione con Kate Linn, artista rumena salita alla ribalta con successi internazionali come “Your Love”, “Thunderlike” e “On My Way”, accumulando oltre 200 milioni di stream totali con la sua musica.

ROBBIE WILLIAMS: IL SINGOLO "SPIES" È DA OGGI IN ONDA SULLA PRIMA RADIO D’ITALIA

In attesa del nuovo album "BRITPOP", in uscita il prossimo 10 ottobre, è da oggi in rotazione radiofonica su RTL 102.5 "Spies", il nuovo singolo di Robbie Williams estratto dal suo prossimo lavoro discografico. "Spies" è un brano indie pop, caratterizzato dal suono della chitarra e da un ritornello immediatamente orecchiabile, scritto da Robbie insieme ai suoi collaboratori di lunga data, Karl Brazil e Owen Parker. Il nuovo brano apre la strada al progetto "BRITPOP", un album che, come dichiarato dallo stesso Robbie Williams, è quello che avrebbe voluto scrivere e pubblicare dopo aver lasciato i Take That nel 1995, durante l'apice del Britpop e un'epoca d'oro per la musica britannica. Un album di cui l'artista si dice orgoglioso, realizzato anche grazie alle collaborazioni con alcuni dei suoi idoli. La copertina dell'album richiama chiaramente il titolo, presentando un dipinto che raffigura uno dei look più iconici di Robbie: la tuta rossa che indossò al Glastonbury Festival nel 1995, all'apice dell'era Britpop.