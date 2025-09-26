New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda “Papasito” di Karol G, “Man I Need” di Olivia Dean, “Amaro” dei Pinguini Tattici Nucleari, “All Natural” di Rita Ora e “São Paulo” di The Weeknd e Anitta

Come ogni settimana entrano in rotazione nuovi successi italiani e internazionali.

“PAPASITO”, IL NUOVO SINGOLO DI KAROL G ESTRATTO DALL’ALBUM “TROPICOQUETA” È IN ROTAZIONE SU RTL 102.5

Dopo la straordinaria performance al concerto in Vaticano "Grace For The World" insieme a star mondiali come Andrea Bocelli, Pharrell Williams, John Legend, Jennifer Hudson ed altri, KAROL G è attesa sul palco del Coachella 2026 e sarà la prima artista femminile latina ad esibirsi come headliner del prestigioso festival. È da oggi in rotazione su RTL 102.5 il nuovo singolo “PAPASITO”, estratto dal nuovo album in studio “TROPICOQUETA”. Presentato dal vivo durante la partecipazione di KAROL G al programma “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”, il brano esplora il tema dell’attrazione passionale. Musicalmente, si distingue per il suo stile techno-merengue, una fusione tra il merengue tradizionale (ritmato e tropicale) e suoni urbani moderni. "PAPASITO" è accompagnato dal videoclip musicale, diretto da Pedro Artola, che è un vero e proprio omaggio estetico al cinema messicano degli anni Cinquanta, caratterizzato da romanticismo intenso, atmosfere da cabaret e una sensualità raffinata. KAROL G si trasforma in un’icona d’altri tempi e l’attore Danny Ramírez (visto anche nei film Marvel e “Top Gun”) interpreta il ruolo del “papasito”. Alla fine della clip è presente anche un cameo speciale con la madre di KAROL G, Martha Navarro.





“MAN I NEED”, IL SINGOLO DELLA NUOVA STELLA DELLA MUSICA INTERNAZIONALE OLIVIA DEAN È SU RTL 102.5

Presenza ammaliante e voce soul in grado di ipnotizzare chiunque. Dopo numerose nomination ai BRIT Awards e ai Mercury Prize, si presenta così Olivia Dean, nuova stella inglese pronta a brillare nella scena musicale internazionale. Il suo singolo “Man I Need”, tratto dall’album di prossima uscita dell’artista, “The Art of Loving”, è da oggi in rotazione radiofonica su RTL 102.5. “Man I Need” è un inno alla positività pura e semplice, una canzone coraggiosa d’amore con una sezione ritmica travolgente a fare da contraltare alla voce soul di Olivia. Il videoclip ufficiale è stato diretto da Jake Erland. “Il brano parla dell’essere consapevoli di meritare amore e del fatto che non bisogna avere paura di chiedere di essere amati. È una canzone sfrontata, sexy e divertente, fatta per far muovere le persone!” – racconta Olivia Dean. L’album “The Art of Loving” racchiude anche i brani già usciti “Lady Lady” e “Nice to Each Other”. Olivia ha appena concluso una serie di concerti sold-out in Nord America, promuovendo il nuovo materiale in arrivo e anche il suo disco di debutto, “Messy”, uscito nel 2023. L’artista è pronta ora ad imbarcarsi nel suo più grande tour Europeo ad oggi che la porterà per la prima volta in Italia, con una data prodotta da Vivo Concerti prevista per il 22 maggio 2026 al Kozel Carroponte di Milano. Dopo una serie di EP pubblicati, il suo album di debutto “Messy” le ha permesso di affermarsi come astro nascente grazie anche al plauso della critica. Nel 2023 ha ricevuto i complimenti anche da Sir Elton John durante il Festival Glastonbury, dove entrambi si sono esibiti. L’album è stato candidato ai Mercury Prize e a 3 BRIT Awards. Ad inizio 2025 è il suo singolo “It Isn’t Perfect But It Might Be” a fare da colonna sonora portante della pellicola “Bridget Jones – Un amore di ragazzo” con Renée Zellweger. Ora è tempo per l’album della consacrazione: il secondo disco “The Art of Loving” uscirà il 26 settembre ed è stato anticipato dai brani “Man I Need”, “Lady Lady” e “Nice to Each Other”, che stanno scalando le classifiche.





“AMARO”, IL NUOVO SINGOLO DEI PINGUINI TATTICI NUCLEARI DA OGGI IN RADIO

È da oggi in rotazione radiofonica su RTL 102.5 “Amaro” (Epic/Sony Music Italy), il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari, nuovo estratto dell’album “Hello World”. Dopo il successo dei brani “Romantico ma muori”, “Islanda” e “Bottiglie Vuote” feat. Max Pezzali, si riaccendono i riflettori su uno dei brani più intensi e amati di “Hello World”, album già Doppio Disco di Platino e protagonista dell’ultimo incredibile Tour negli Stadi: 9 tappe che hanno reso indimenticabile l’estate 2025. Entrata nel cuore del pubblico da subito, grazie alla capacità innata dei Pinguini Tattici Nucleari di trasformare emozioni intime in esperienze universali, “Amaro” è una delle ballad più amate e significative di “Hello World”. "La parola Amaro è una sintesi tra due altre parole, amare e amato. Sono presente e passato che dialogano. Vicino alla mia vecchia scuola superiore c’è uno skatepark dove, da adolescenti, ci si andava a 'imboscare' la notte”, racconta Riccardo Zanotti, ricordando la genesi del brano. “Ogni tanto ci passo ancora davanti e mi tornano in mente alcune mie storie, che sembravano dover durare per sempre e che invece si sono consumate nel giro di un’estate. Con il tempo impari a coglierne l’ironia: ogni per sempre è valido fino a che non finisce".





“ALL NATURAL”, IL NUOVO SINGOLO DI RITA ORA È SU RTL 102.5 ACCOMPAGNATO DAL VIDEOCLIP DIRETTO DA TAIKA WAITITI

Rita Ora torna su RTL 102.5 con il suo nuovo singolo “All Natural”, una gemma elettro-pop sensuale prodotta dall’autore e produttore vincitore di un GRAMMY Joel Little (Gracie Abrams, Lorde, Sam Smith, Taylor Swift). “All Natural” è un brano seducente e intenso che esplora il tema della trasformazione e dell’autoscoperta. Nel pezzo Rita Ora si mette a nudo, abbracciando la propria femminilità nella sua forma più autentica: la sua voce si muove tra sintetizzatori cristallini e beat ombrosi, per poi cristallizzarsi in un riflesso sicuro di forza e sensualità. Rita Ora commenta: “‘All Natural’ è uno dei brani più personali che abbia mai realizzato. Per me significa imparare ad amare ogni lato di sé — il forte e il fragile, la luce e le ombre. Lavorare con Joel è stato un dono; ha questa rara capacità di trasformare qualcosa di profondamente intimo in musica che tutti possono sentire come propria. Questo brano parla davvero di crescita, guarigione e scoperta di sé. La mia speranza è che chi lo ascolterà possa connettersi al proprio percorso e sentirsi riconosciuto in esso.” Il videoclip, diretto dal regista Premio Oscar Taika Waititi, esce in contemporanea. Girato in uno studio cavernoso e scarsamente illuminato, mostra Rita che danza sotto enormi luci sospese, scivola attraverso l’acqua increspata e si muove tra riflessi specchiati. Il risultato è un’esplorazione potente di identità e dualità – un inno alla trasformazione, all’empowerment e alla bellezza di essere sé stessi senza compromessi.





THE WEEKND È USCITO IL BUNDLE DI “SÃO PAULO” DA OGGI DISPONIBILE IN RADIO FEATURING ANITTA

È uscito “São Paulo”, singolo estratto dal sesto album in studio di The Weeknd “Hurry Up Tomorrow”, featuring la star brasiliana Anitta e in rotazione radiofonica su RTL 102.5. “São Paulo” è un brano dalle sonorità dark e trascinanti, che mescola la voce calda e ipnotica di The Weeknd con l’energia esplosiva di Anitta, creando un connubio magnetico e vincente. “São Paulo” è uno dei brani più amati dell’album “Hurry Up Tomorrow”, la canzone è anche andata più volte virale su TikTok, accumulando oltre 7 miliardi di visualizzazioni totali tra tutti i video che ne hanno fatto uso. L’amore del pubblico per questo brano è altrettanto palpabile anche al di fuori del regno digitale, e “São Paulo” è diventato a tutti gli effetti uno dei momenti accolti con maggior entusiasmo ai live di The Weeknd, che sta attualmente concludendo il suo tour del Nord America. L’artista tornerà però presto ad esibirsi nel 2026 con “After Hours Til Dawn”, il suo tour mondiale che lo porterà anche in Italia per tre imperdibili date allo Stadio San Siro di Milano il 24, 25 e 26 luglio, affiancato da Playboi Carti.



