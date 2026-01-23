New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione radiofonica “Anche a vent’anni si muore” di Blanco, “Introvabile” di Bresh, "End Of Beginning" di Djo e “Aperture” di Harry Styles

New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione radiofonica “Anche a vent’anni si muore” di Blanco, “Introvabile” di Bresh, "End Of Beginning" di Djo e “Aperture” di Harry Styles

Redazione Web

23 gennaio 2026, ore 11:00

Vi presentiamo i New Hit che andranno in onda a partire da oggi in radiovisione su RTL 102.5

Come ogni settimana entrano in rotazione nuovi successi italiani e internazionali.

BLANCO TORNA IN RADIO CON “ANCHE A VENT’ANNI SI MUORE”

Il video spoiler apparso sui suoi canali social ha subito generato interesse: Blanco annuncia l’uscita del nuovo singolo “Anche a vent’anni si muore” da oggi in rotazione radiofonica su RTL 102.5. A vent’anni le scelte, i sogni e le paure assumono un peso diverso, il confine tra slancio e smarrimento è sottile: è in questo spazio fragile che prende forma il nuovo singolo di Blanco. Il brano, raccontando la crisi come parte inevitabile del percorso, affronta senza filtri il disincanto della crescita con una scrittura spontanea che non cerca scorciatoie emotive ma sceglie di restare fedele alla realtà. “Anche a vent’anni si muore” è il manifesto di chi cade, si rialza e decide di continuare a vivere intensamente accettando le proprie fragilità. Crescere fa male ma smettere di provarci significa perdersi. L’artista, intanto, si prepara a tornare dal vivo tra aprile e maggio 2026 con “Il primo tour nei palazzetti”, che farà tappa nelle principali città d’Italia: Jesolo, Firenze, Padova, Torino, Roma, Bari, Eboli, Napoli, Bologna, Milano e Pesaro.

BRESH: “INTROVABILE”

Da questo venerdì in rotazione su RTL 102.5, “INTROVABILE”, il nuovo emozionante singolo di Bresh, che torna a sorpresa con un nuovo brano inedito. Il singolo, prodotto da SHUNE, Rocco Biazzi e Juli, è caratterizzato da un iniziale giro di chitarra che accentua l’essenzialità di “Introvabile” e dipinge senza filtri le contraddizioni che possono nascere e svilupparsi all’interno di una relazione. Grazie alla scrittura estremamente intima e personale di Bresh, il risultato è un brano carico di emozione, che restituisce un’immagine fragile e umana dell’artista. Il nuovo singolo arriva dopo un 2025 che ha consacrato Bresh come uno degli artisti più apprezzati della sua generazione, con la pubblicazione di “Mediterraneo” e le incredibili date nei palasport del “Mediterraneo Tour”. E nel 026 Bresh arriverà anche in Europa: il 12 aprile al Cafè De La Danse a Parigi, il 14 aprile alla Scala di Londra e il 15 aprile al Razzmatazz di Barcellona. A luglio, invece, sarà il momento di “MARE NOSTRUM”: quattro imperdibili date al Porto Antico di Genova, che vedranno l’artista tornare a esibirsi live nella sua città.

DJO CON “END OF BEGINNING”

Uscita originariamente il 16 settembre 2022, “End Of Beginning” di DJO, pseudonimo musicale di Joe Keery, ha raggiunto i primi posti delle classifiche mondiali nei primi mesi del 2024. Questa rinascita sembra risuonare ancora più forte: il 4 dicembre è rientrata in Classifica FIMI e da quel momento non si è più fermata, scalando posizioni su posizioni fino a raggiungere il 4° posto. «È successo tutto molto velocemente: mentre eravamo in vacanza, grazie al grande successo ottenuto dall'ultima stagione di Stranger Things, “End Of Beginning” è completamente rinata, diventando la canzone più ascoltata al mondo» spiega Joe Keery, attore americano e protagonista della serie Netflix “Stranger Things”.

HARRY STYLES TORNA SULLE SCENE MUSICALI CON “APERTURE”

Entra oggi in rotazione radiofonica “APERTURE”, il nuovo singolo della superstar e vincitore di GRAMMY AWARDS HARRY STYLES, primo estratto dal suo attesissimo quarto album di inediti, "Kiss All The Time. Disco, Occasionally.", in uscita il 6 marzo. L'artista ha inoltre annunciato nella giornata di ieri la residency globale "Together,Together", che lo vedrà protagonista di 50 date in 7 città del mondo (Amsterdam, Londra, São Paulo, Mexico City, New York, Melbourne e Sydney) da Maggio a Dicembre 2026.


