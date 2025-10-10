New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia “Mr. Nobody” di Coez, “Niente da dire” di Levante, "Stay (If You Wanna Dance)" di Myles Smith, “Semplicemente” di Sarah Toscano e Mida e “The Fate of Ophelia” di Taylor

Come ogni settimana entrano in rotazione nuovi successi italiani e internazionali.





COEZ: “MR. NOBODY”

“Mr.Nobody”, il singolo di Coez, estratto dall’ultimo album “1998”, entra in rotazione su RTL 102.5 a partire da oggi. Dopo il successo di “Mal di te”, “Ti manca l’aria” e “Qualcosa di grande”, “Mr.Nobody”, con la produzione distintiva di okgiorgio, e scritto dallo stesso Coez insieme a Pesenti e Ettorre, alterna ironia e denuncia in un racconto personale. Il beat essenziale accompagna strofe lucide e disilluse, mentre il ritornello incarna la voce di una generazione in bilico, che si tiene insieme solo grazie alla musica. “1998” affonda le radici nelle sonorità e nell’immaginario degli anni ’90, segnando il ritorno alle origini stilistiche e sonore che hanno reso Coez una voce unica nel panorama del cantautorato italiano contemporaneo. Una fusione di intimità e malinconia, dove atmosfere pop e urban si intrecciano in un racconto autentico e personale. Da novembre Coez sarà live nelle principali città d’Italia con una serie di concerti che lo vedranno protagonista nei palazzetti di Ancona, Roma, Napoli, Bari, Torino, Milano e Firenze.





LEVANTE CON “NIENTE DA DIRE”

Dopo "MAIMAI", Levante annuncia a sorpresa un nuovo singolo intimo e potente: “Niente da dire”, che da questo venerdì entra in rotazione sulla prima radio d’Italia. Il brano è stato presentato in anteprima live, in un’esibizione intensa carica di emozione, in cui Levante ha mostrato la sua maturità espressiva, mescolando melodia e introspezione con la sua consueta sensibilità artistica. “Niente da dire” è una riflessione sul silenzio come scelta consapevole, sul valore dei gesti rispetto alle parole. Non avere nulla da dire, non significa non prendere una posizione, ma piuttosto avere già espresso tutto attraverso le azioni, i dettagli, le presenze silenziose che parlano più di mille frasi. Un istintivo e genuino distaccarsi dal rumore di fondo, scegliendo invece un dinamismo concreto e in movimento. Con un testo poetico e diretto, Levante mette a nudo una vulnerabilità che diventa forza, in un equilibrio tra malinconia e lucidità.





MYLES SMITH TORNA IN RADIO CON "STAY (IF YOU WANNA DANCE)"

Da oggi in radio "STAY (IF YOU WANNA DANCE)", il nuovo singolo dell'artista rivelazione britannico Myles Smith. Il brano, dall'irresistibile ritmo energico, arriva dopo una stagione di successo che ha visto il cantautore accompagnare Ed Sheeran durante tutto il tour mondiale, e segna un'altra tappa importante che lo afferma come una delle voci più interessanti della nuova scena musicale. Il singolo è stato anticipato da un'importante campagna teaser sostenuta da superstar internazionali come Alex Warren e lo stesso Ed Sheeran. “Questa canzone parla di rompere il ciclo che fa sembrare la vita più piccola di quello che è. Al suo cuore, parla di connessione, libertà e della scelta di vivere il presente” ha dichiarato Myles a proposito del singolo. Nel corso dell’anno, Myles si è esibito davanti a oltre 100.000 persone nei suoi concerti da headliner, tutti sold-out, nel Regno Unito, in Europa, Australia, Nuova Zelanda e Nord America.





SARAH TOSCANO E MIDA COLLABORANO IN “SEMPLICEMENTE”

Il nuovo singolo di Sarah Toscano, “Semplicemente (from the Netflix Series ‘RIV4LI’)” in collaborazione con Mida, entra in rotazione radiofonica a partire da oggi. Dopo aver condiviso i banchi della scuola di Amici 23, Sarah Toscano e Mida danno vita a questa incredibile collaborazione: “Semplicemente” è una ballad sognante e sincera, che racconta come viene vissuto un grande amore quando si è giovani, senza freni o inibizioni, con la voglia di vivere intensamente ogni momento e al tempo stesso imparando dalle proprie fragilità. Il brano è la sigla di “RIV4LI”, la nuova serie TV per ragazzi e ragazze creata da Simona Ercolani (DI4RI), presentata in anteprima al Giffoni Film Festival e disponibile solo su Netflix, con Samuele Carrino, Edoardo Miulli e Kartika Malavasi, prodotta da Stand by me con la regia di Alessandro Celli.





