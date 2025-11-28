New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia “Ragazze facili” di Cesare Cremonini, “In The Dark (with Stray Kids)” di DJ Snake e “Bollicine” di Rose Villain

Come ogni settimana entrano in rotazione nuovi successi italiani e internazionali.





CESARE CREMONINI: “RAGAZZE FACILI”

Da questa settimana in rotazione su RTL 102.5, “Ragazze facili”, il singolo di Cesare Cremonini, estratto dall’album “Alaska Baby”. La canzone è una ballad potente dal sapore glam, un brano in cui puoi scorgere l’amore eterno per i grandi cantautori anglosassoni come David Bowie, Paul Mc Cartney, Elton Johann, ma anche i Queen nell’utilizzo teatrale dei cori, quasi ci trovassimo ad ascoltare un brano in un musical gospel di Broadway. La canzone è nutrita quindi da una memoria sonora proveniente dagli anni Settanta, ma calata, grazie al linguaggio di Cremonini, perfettamente nel quotidiano. “Ho scritto questa canzone in pochi minuti al pianoforte, ma ci ho messo una vita a trovarla. Mi è stato chiesto di compiere l’atto più disarmante e rivoluzionario per un uomo: trovare il coraggio di amare e mostrarsi vulnerabili. Mentre cercavo di soffiare via con la solita leggerezza tutta la cenere di quel fuoco spento mi sono accorto che qualcosa stava franando dentro di me e non potevo più indugiare: “Ragazze facili” è stata l’esplosione che ha rotto la diga. Siamo rinati insieme, io e lei. È solo riconoscendo le proprie debolezze, chiamandole per nome che si può aprire una riflessione profonda su un tema che ci tocca da vicino: il coraggio di correre il rischio di amare” racconta Cesare Cremonini a cuore aperto.





DJ SNAKE COLABORA CON GLI STRAY KIDS IN “IN THE DARK”

L'iconico e pluripremiato producer DJ Snake ha sorpreso i fan di tutto il mondo con l'annuncio della sua collaborazione con il fenomeno globale STRAY KIDS nel nuovo singolo "In The Dark”, da oggi in rotazione su RTL 102.5. Si tratta del primo featuring in assoluto tra il DJ francese e la potente band k-pop. Il brano fonde l'energia esplosiva della band con la sapiente ed iconica produzione di DJ Snake, unendo influenze musicali orientali ed occidentali in un potente momento di connessione culturale. Il singolo è estratto dal nuovo album in studio di DJ Snake intitolato "NOMAD", che segna un nuovo capitolo nel suo percorso artistico. Il disco è un progetto attesissimo di 17 tracce che trascende confini, lingue e generi ed è una testimonianza del suo profondo rispetto per la cultura musicale globale. Oltre agli Stray Kids, l’album presenta diverse collaborazioni inedite per il DJ, tra cui l'artista afro-house nominato ai Grammy BANTU in "Company", l'icona del reggae Damian "Jr. Gong", Marley in "Bam Bam" e il debutto dell'alter ego di DJ SNAKE – The Outlaw – in "Final Fantasy".





ROSE VILLAIN CON “BOLLICINE”

Dopo aver pubblicato “radio vega (after dark)”, la speciale repack che celebra la trilogia iniziata con “Radio Gotham”, proseguita con “RADIO SAKURA”, fino ad arrivare a “radio vega”, Rose Villain torna sulla prima radio d’Italia con il brano “Bollicine”. Nel singolo, presentato in anteprima durante la prima tappa del “RADIO TRILOGY TOUR 2025” sul palco dell’Unipol Forum di Milano, la cantautrice racconta una storia di fragilità e resistenza emotiva: il brano mescola immagini di solitudine a un linguaggio intimo e diretto, trasformando il dolore in un’atmosfera sospesa, leggera e malinconica come le bolle che danno titolo alla canzone. Per annunciare i titoli dei nuovi brani e i nomi degli ospiti che avrebbero condiviso la scena con Rose, era comparso un unico, imponente graffito per le strade di New York. La rivelazione era arrivata a poche ore dall’evento super esclusivo organizzato al Barclays Center, dove 25 fan hanno partecipato a una listening experience unica: un ascolto in anteprima dei nuovi brani direttamente nell’arena dei Brooklyn Nets, aperta solo per lei e per i suoi ospiti, prima di assistere insieme alla partita Nets-Celtics.



