New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia tanti nuovi successi italiani e internazionali

Come ogni settimana entrano in rotazione nuovi successi italiani e internazionali.





BANFY FEAT. SHERIDAN CON “BAM BAM

In poche settimane “Bam Bam”di Banfy è diventa virale su TikTok, trasformando il brano in una hit perfetta per challenge e remix creativi. Il singolo entra, a partire da oggi, in rotazione radiofonica su RTL 102.5. Valentino Casagrande, in arte Banfy, è un’artista di origini Sinti, cresciuto nel campo nomadi di Tortona, ha trasformato le sue radici in energia creativa, fondendo sonorità neomelodiche e pop con testi che mescolano italiano e dialetto napoletano. La sua musica racconta amore, passione e tradimento, portando autenticità in un panorama spesso omologato. Con un linguaggio diretto e uno stile unico che mescola tradizione e modernità, Banfy si conferma una delle voci più sorprendenti e originali della scena emergente italiana 2025.





DEPECHE MODE: “IN THE END (From The Memento Mori Sessions)"

Entra in rotazione radiofonica questo venerdì "In The End (From The Memento Mori Sessions)", il nuovo singolo dei Depeche Mode. Il 5 dicembre usciranno due importanti pubblicazioni targate Depeche Mode, per celebrare la leggendaria band britannica: il cofanetto del film concerto “DEPECHE MODE: M” (versione 2DVD o versione 2Blu-ray), contenente anche il doppio CD con l’album live “MEMENTO MORI: MEXICO CITY”; e le versioni in 2CD e in 4LP in 3 diverse colorazioni dell’album “MEMENTO MORI: MEXICO CITY”. L’annuncio arriva in vista dell’uscita nelle sale italiane del film “DEPECHE MODE: M” (distribuito da Trafalgar / Nexo Digital), prevista per il 28-29-30 ottobre, che racconta i tre concerti sold-out tenuti della band al Foro Sol di Città del Messico durante il tour mondiale Memento Mori del 2023.





FEDEZ TORNA IN RADIO CON “TELEPATICAMENTE”

Da questo venerdì è disponibile “Telepaticamente”, il nuovo singolo di Fedez, che entra in rotazione su RTL 102.5. Un brano che segna il cuore di un progetto narrativo più ampio, iniziato con l’uscita di “Temet Nosce” su YouTube, proseguito con il libro “L’acqua è più profonda di come sembra da sopra” e anticipato dalla campagna teaser che ha illuminato Milano negli ultimi giorni. Con una scrittura matura e diretta Fedez, su una produzione firmata da Merk & Kremont, si muove con lucidità tra vulnerabilità e consapevolezza, raccontando la tensione costante tra individuo e personaggio, tra amore e conflitto, tra verità e rappresentazione. “Penseranno che sia stato finto, sparano all’artista, muore la persona” un verso che introduce il cuore del brano, la distanza dolorosa tra immagine pubblica e identità privata.





GABRY PONTE E ERIKA COLLABORANO IN UNA NUOVA VERSIONE DI “I DON'T KNOW”

Inno iconico della dance italiana dei primi anni 2000, "I Don't Know" di Erika ha recentemente goduto di una nuova ondata di popolarità, diventando virale in quasi ogni angolo del mondo. Il produttore candidato ai Grammy e membro fondatore degli Eiffel 65, Gabry Ponte, ha deciso di rielaborare il brano, regalando al pubblico una versione pop-dance che, pur rispettando pienamente l'atmosfera originale del 2003, infonde nuovo slancio ed energia, rendendolo un forte contendente come uno dei successi della stagione. Per questo singolo, Gabry Ponte collabora con la voce originale di "I Don't Know", la cantante e performer Erika. Gli amanti della dance ricorderanno anche brani intramontabili come "Relations", "Ditto" e "Right or Wrong", veri e propri classici senza tempo.





GIANNI BISMARK E GIULIANO SANGIORGI INSIEME IN "PIOVE PIOVE"

Con “PIOVE PIOVE”, Gianni Bismark annuncia un singolo intenso e viscerale, che segna la prima collaborazione con Giuliano Sangiorgi, voce e penna tra le più iconiche della musica italiana. Con questo singolo, Gianni Bismark apre uno spazio profondo e sincero, dove la sua scrittura autentica e immediata, incontra la sensibilità poetica di Giuliano Sangiorgi in un dialogo inedito tra due mondi che si attraggono e si completano. Da un lato il protagonista della nuova scena romana, con la sua energia urbana, la capacità di raccontare il quotidiano con verità autentica. Dall’altro l’artista salentino icona del pop-rock italiano, cantautore raffinato e autore capace di trasformare emozioni in melodie che restano. “PIOVE PIOVE” è un inno per chi resiste: Gianni Bismark racconta la malinconia di chi continua a cercare luce anche nei giorni grigi, mentre la voce profonda e cinematografica di Giuliano Sangiorgi amplifica l’emozione, trasformandola in una poesia.





GIGI D'ALESSIO, KHALED, JOVANOTTI COLLABORANO IN "DIAMANTI E ORO"

“DIAMANTI E ORO”, il nuovo sorprendente singolo di Gigi D’Alessio con la partecipazione straordinaria di Khaled, icona mondiale della musica raï, e l’energia travolgente di Jovanotti, pioniere del crossover italiano, entra da oggi nella rotazione radiofonica della prima radio d’Italia. Il brano è un viaggio sonoro che attraversa Napoli, il Maghreb e l’Italia contemporanea, mixando napoletano, arabo, spagnolo e italiano in un racconto che, a partire da una storia d’amore, lascia spazio ad una riflessione sul nostro tempo. Una donna che cede al seducente fascino della ricchezza diventa metafora di un mondo che ha smarrito il senso del valore autentico, abbagliato dall’apparenza più che dalla sostanza, nonostante le sue infinite possibilità: “Abbiamo gli strumenti/ manca chi li suona/abbiamo la ricchezza/ manca chi la rende buona”.





MARRACASH: “E' FINITA LA PACE”

Da questa settimana “E' finita la pace”di Marracash entra nella rotazione radiofonica di RTL 102.5. Il brano, title track del suo ultimo disco, rilasciato a sorpresa lo scorso dicembre 2024, si distingue per il campionamento della celebre “Firenze (Canzone Triste)” di Ivan Graziani, combinando cantautorato italiano e hip-hop moderno. Le 13 tracce di “È Finita la Pace” offrono un viaggio intenso e coinvolgente, intrecciando introspezione personale e critica sociale con una produzione musicale all’avanguardia. L’album si apre con “Power Slap”, una dichiarazione d’intenti diretta e potente che riprende il finale del precedente “Noi, Loro, Gli Altri”, celebrando l’unicità in un panorama spesso omologato.





ROSALÍA, BJÖRK, YVES TUMOR INSIEME PER "BERGHAIN"

È disponibile da oggi in rotazione radiofonica “BERGHAIN” feat. Björk & Yves Tumor, il nuovo singolo dell’artista e produttrice vincitrice di 2 Grammy Awards e di 11 Latin Grammy Awards, ROSALÍA, che anticipa il suo innovativo quarto album in studio, “LUX” (Columbia Records), in uscita il 7 novembre. "Berghain", che apre con un grandioso fulcro orchestrale il secondo movimento di “LUX”, è un viaggio operistico attraverso emozioni e lingue diverse, insieme a Björk e Yves Tumor. Cantato in tedesco, spagnolo e inglese, si muove tra una delicata introspezione e una travolgente potenza cinematografica, bilanciando intimità e grandiosità in un mondo che appare al tempo stesso profondamente personale e sconfinato.





SOMBR: “12 TO 12”

L’artista rivelazione dell’anno sombr continua la sua ascesa mondiale con il nuovo singolo “12 to 12”, tratto dal suo acclamato album di debutto “I Barely Know Her”. Il nuovo singolo “12 to 12” conferma l’incredibile talento di sombr e la sua capacità di fondere sensibilità emotiva, melodia e scrittura autentica. Una traccia intensa e magnetica che racconta la vulnerabilità e la libertà delle nuove generazioni, consolidando il suo status di artista simbolo del pop contemporaneo. Il 2025 ha segnato un anno straordinario per il giovane artista americano: dal tutto esaurito del tour mondiale Late Nights & Young Romance, con tappe in Nord America, Gran Bretagna, Europa, Australia e Nuova Zelanda, fino alle nomination ai VMA come Miglior Nuovo Artista e Miglior Artista Alternative. Sombr sarà in Italia il 22 febbraio 2026 a Milano, per un unico ed imperdibile show.





TEDUA: “CHUNIRI”

Tedua è tornato e si prende San Siro! Il 24 giugno 2026 l’artista terrà il suo primo live allo Stadio G. Meazza di Milano. Un evento unico, che arriva a 10 anni di distanza dall’uscita del primo mixtape di Tedua, “Aspettando Orange County”, che ha segnato l’inizio della sua carriera. L’annuncio di San Siro arriva in contemporanea con l’uscita del nuovo singolo “Chuniri”, che Tedua ha annunciato a sorpresa sui suoi social e che da oggi entra in rotazione su RTL 102.5. “Chuniri” (prodotto da SHUNE) è un brano che richiama le sonorità e la scrittura che hanno fatto innamorare i primi fan, segnando anche l’inizio di un nuovo, significativo capitolo nella carriera dell’artista. Online anche il video, diretto da Simone Mariano & Bogdan “Chilldays” Plakov per Borotalco.tv e girato tra Los Angeles e l’Italia, che sul finale vede Tedua dirigersi in macchina a tutta velocità proprio verso San Siro.



