New York, panico in un grattacielo di Manhattan, 27enne apre il fuoco, poi si uccide. Quattro i morti

Una sparatoria in pieno giorno, a Manhattan, nel cuore di New York, in un grattacielo alto 200 metri e che ospita diverse società finanziarie, un'area ad alta concentrazione di turisti. Tutto è accaduto in pochi minuti, intorno alla mezzanotte ora italiana. Ad aprire il fuoco un 27enne residente a Las Vegas, Shane Devon Tamura. Le telecamere di sorveglianza lo hanno ripreso mentre entra nell'edificio a passo lento, abiti scuri, occhiali neri, il giubbotto antiproiettile e un fucile d'assalto nella mano destra.





QUATTRO I MORTI

Poi il fuoco, aperto contro l'agente all’ingresso, morto dopo la corsa in ospedale. L'attentatore entra poi in ascensore, fino al 33esimo piano, e spara ancora, contro altre 3 persone. Quando la Polizia ha fatto irruzione nell’edifico, che è stato circondato, Tamura era già morto: si sarebbe sparato un colpo con lo stesso fucile usato per la strage. Secondo gli investigatori, avrebbe agito da solo. A suo carico non c'erano precedenti penali significativi, ma aveva una storia di problemi mentali. Aveva una regolare licenza per il possesso d'armi. Il movente non è chiaro. Secondo quanto ricostruito, il killer sarebbe arrivato a New York in auto, dal Nevada, dirigendosi direttamente nei pressi del grattacielo. All'interno della sua auto, la polizia ha trovato una custodia per fucile con proiettili, un revolver carico, munizioni e caricatori, oltre a uno zaino e a dei farmaci con sopra il suo nome. Non c'erano esplosivi. Le indagini proseguono, mentre la città viene scossa dalla 254esima sparatoria dall'inizio dell'anno.