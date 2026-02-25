Nicolò Filippucci nelle Nuove Proposte a Sanremo 2026: il testo e il significato del brano “Laguna"
25 febbraio 2026, ore 20:00
Una ballad in cui riaffiorano i ricordi di una storia d'amore finita
Una ballad intima, romantica e potente, in cui i ricordi di una storia d'amore ormai finita riaffiorano come onde. È il fulcro di Laguna, il brano con cui Nicolò Filippucci arriva a Sanremo 2026, nella categoria Nuove Proposte. Il cantante, classe 2006, è stato infatti tra i vincitori di Sanremo Giovani. Avrà così la possibilità di tornare a farsi apprezzare dal grande pubblico, che ha già imparato a conoscere l'intensità della sua scrittura e la potenza vocale dopo l'esperienza nella scuola di Amici.
DI COSA PARLA LA CANZONE DI NICOLÒ FILIPPUCCI?Laguna è un brano sincero, in cui tutti possono ritrovarsi. Racconta il dolore per una storia finita, che vorremmo ancora, anche se, forse, non ci ha fatto stare sempre bene. Per poi, in fondo, accettare che sia finita. "Tu mi scivoli addosso, sei acqua passata".
IL TESTO DI LAGUNA
Non sono riuscito mai a farti capire quello che volevo
Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto
E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene
Mancheranno queste cose, tutte quelle cene insieme
I voli presi, le cascate, le ore in macchina a guidare
E fumavi sul balcone tutte quelle sere per non litigare
Sai che non mi piace, preferisco stare qui a guardare, male
Ero pronto a mettermi continuamente in discussione
Fino a dimenticarmi di me stesso, dimenticarmi di me stesso
La notte sembra un inferno, voglio ancora
Averti a meno di un soffio, manca l'aria
Quando mi perdi e senza una parola
Ti prendi tutto e tutta la paura
E tu mi scivoli addosso, ora sei acqua passata
Ci siamo persi in mezzo alla laguna
Come radici in cerca della luna
Sai pure tu che questa storia non ci fa più bene
Se le tue bugie sono l'unica cosa che mi dai da bere
La notte sembra un inferno, voglio ancora
Averti a meno di un soffio, manca l'aria
Quando mi guardi e senza una parola
Ti prendi tutto e tutta la paura
E tu mi scivoli addosso, ora sei acqua passata
Ci siamo persi in mezzo alla laguna
Come radici in cerca della luna
Tu mi scivoli addosso
Tu mi scivoli addosso
Tu mi scivoli addosso
Ora sei acqua passata
La notte sembra un inferno, voglio ancora
Averti a meno di un soffio, manca l'aria
Quando mi perdi e senza una parola
Ti prendi tutto e tutta la paura
E tu mi scivoli addosso, ora sei acqua passata
Ci siamo persi in mezzo alla laguna
Come radici in cerca della luna.