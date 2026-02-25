Nicolò Filippucci nelle Nuove Proposte a Sanremo 2026: il testo e il significato del brano “Laguna"

Redazione Web

25 febbraio 2026, ore 20:00

Una ballad in cui riaffiorano i ricordi di una storia d'amore finita

Una ballad intima, romantica e potente, in cui i ricordi di una storia d'amore ormai finita riaffiorano come onde. È il fulcro di Laguna, il brano con cui Nicolò Filippucci arriva a Sanremo 2026, nella categoria Nuove Proposte. Il cantante, classe 2006, è stato infatti tra i vincitori di Sanremo Giovani. Avrà così la possibilità di tornare a farsi apprezzare dal grande pubblico, che ha già imparato a conoscere l'intensità della sua scrittura e la potenza vocale dopo l'esperienza nella scuola di Amici. 


DI COSA PARLA LA CANZONE DI NICOLÒ FILIPPUCCI?

Laguna è un brano sincero, in cui tutti possono ritrovarsi. Racconta il dolore per una storia finita, che vorremmo ancora, anche se, forse, non ci ha fatto stare sempre bene. Per poi, in fondo, accettare che sia finita. "Tu mi scivoli addosso, sei acqua passata".


IL TESTO DI LAGUNA

Non sono riuscito mai a farti capire quello che volevo

Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto

E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene

Mancheranno queste cose, tutte quelle cene insieme

I voli presi, le cascate, le ore in macchina a guidare

E fumavi sul balcone tutte quelle sere per non litigare

Sai che non mi piace, preferisco stare qui a guardare, male

Ero pronto a mettermi continuamente in discussione

Fino a dimenticarmi di me stesso, dimenticarmi di me stesso

La notte sembra un inferno, voglio ancora

Averti a meno di un soffio, manca l'aria

Quando mi perdi e senza una parola

Ti prendi tutto e tutta la paura

E tu mi scivoli addosso, ora sei acqua passata

Ci siamo persi in mezzo alla laguna

Come radici in cerca della luna

Sai pure tu che questa storia non ci fa più bene

Se le tue bugie sono l'unica cosa che mi dai da bere

La notte sembra un inferno, voglio ancora

Averti a meno di un soffio, manca l'aria

Quando mi guardi e senza una parola

Ti prendi tutto e tutta la paura

E tu mi scivoli addosso, ora sei acqua passata

Ci siamo persi in mezzo alla laguna

Come radici in cerca della luna

Tu mi scivoli addosso

Tu mi scivoli addosso

Tu mi scivoli addosso

Ora sei acqua passata

La notte sembra un inferno, voglio ancora

Averti a meno di un soffio, manca l'aria

Quando mi perdi e senza una parola

Ti prendi tutto e tutta la paura

E tu mi scivoli addosso, ora sei acqua passata

Ci siamo persi in mezzo alla laguna

Come radici in cerca della luna.

Argomenti

Festival di Sanremo
Laguna
Nicolò Filippucci
Nuove Proposte
radioshow
Sanremo 2026

