Niscemi, una frana più vasta del Vajont. 'Fronte ancora attivo' è l'allarme di Ciciliano

Niscemi, una frana più vasta del Vajont. 'Fronte ancora attivo' è l'allarme di Ciciliano

Niscemi, una frana più vasta del Vajont. 'Fronte ancora attivo' è l'allarme di Ciciliano Photo Credit: ANSA

Valentina Iannicelli

29 gennaio 2026, ore 15:30

Quattro chilometri e mezzo di fronte franoso per 350 milioni di metri cubi di materiale roccioso. Questi i dati sconcertanti della Protezione Civile. Il ministro Musumeci annuncia indennizzi e sospensione dei pagamenti

La collina su cui sorge Niscemi, continua a franare. Il fronte che scivola verso valle è di 4 chilometri e mezzo. La zona rossa del comune si allarga, i cittadini fuori dalle proprie case sono quasi 1500. Il capo della protezione civile Ciciliano lancia un allarme chiaro: il fronte è ancora attivo, e spiega quale sia l’entità del moto franoso. La massa franosa interessata è di 350 milioni di metri cubi, e per dare un’idea della vastità del fenomeno ha ricordato che quella del Vajont fu di 260 milioni di metri cubi di materiale roccioso. Dunque la frana di Niscemi è oltre un terzo più grande rispetto a quella del monte Toc, negli anni ’60.

LA FRANA PIU' VASTA DEL VAJONT

Il ministro Musumeci ha parlato anche ai microfoni di RTL 102.5. ha detto che saranno previsti indennizzi per le imprese. la sospensione delle rate dei mutui alla popolazione, e ha annunciato una commissione di indagine sui fatti per verificare le responsabilità, in considerazione della pregressa situazione, che dal 1997 tiene alta l’attenzione sul territorio che aveva vissuto situazioni simili a causa delle sue fragilità. Lo stesso Ciciliano, durante i suoi interventi sui media aveva specificato che in quel punto della collina non si sarebbe mai dovuto costruire. Il sindaco del piccolo centro si è difeso: nessuna inadempienza da parte del comune, secondo Massimiliano Conti. Condivisa dalle istituzioni l’idea che sarà necessaria una ricollocazione della popolazione con le stesse famiglie che dovranno poter partecipare alle scelte sulle nuove abitazioni. Intanto, la presidente del Consiglio Meloni, chiamata a riferire in aula dalle opposizioni, ha precisato che i 100 milioni stanziati dal governo sono solo una prima tranche;

FONDI DEL PONTE SULLO STRETTO PER NISCEMI

Intanto, le opposizioni chiedono la testa del capo del dicastero della protezione civile, Musumeci, e vogliono che la premier Meloni riferisca in Aula. La leader dem Shlein, con l’appoggio di tutti i partiti di minoranza, ha suggerito di deviare i fondi del Ponte sullo Stretto sugli indennizzi alla popolazione e sulla ricostruzione. E in tutto questo la Procura di Gela continua ad indagare contro ignoti, per disastro colposo e danneggiamento seguito da frana.




Argomenti

ciciliano
niscemi
vajont

Gli ultimi articoli di Valentina Iannicelli

Mostra tutti
  • Minneapolis, Trump annuncia una piccola de-escalation, ma attacca i manifestanti e la dem Omar. Ricambio ai vertici dell'Ice

    Minneapolis, Trump annuncia una piccola de-escalation, ma attacca i manifestanti e la dem Omar. Ricambio ai vertici dell'Ice

  • Ice in Italia per le Olimpiadi, lo conferma Tajani. Sala: "milizia che uccide. Il Governo ci ripensi"

    Ice in Italia per le Olimpiadi, lo conferma Tajani. Sala: "milizia che uccide. Il Governo ci ripensi"

  • Accolto il ricorso contro Corona: annullata la terza puntata di Falsissimo su Signorini. Il legale del giornalista: tutelati i diritti individuali

    Accolto il ricorso contro Corona: annullata la terza puntata di Falsissimo su Signorini. Il legale del giornalista: tutelati i diritti individuali

  • Trilaterale per la pace in Ucrana ad Abu Dhabi, Ucraina e Russia cercheranno un accordo i mediatori americani

    Trilaterale per la pace in Ucraina ad Abu Dhabi. Mosca e Kiev cercheranno un accordo. Il nodo del Donbass

  • Davos e Bruxelles, Trump rinuncia ai dazi e all'annessione con la forza della Groenlandia, ma l'Ue non si fida

    Davos e Bruxelles, Trump rinuncia ai dazi e all'annessione con la forza della Groenlandia, ma l'Ue non si fida

  • Trump a Davos, dall'attacco all'Europa e all'annessione della Groenlandia. Domani incontro con Zelensky

    Trump a Davos, dall'attacco all'Europa e all'annessione della Groenlandia. Domani incontro con Zelensky

  • 'Chi licenzieresti?' il questionario consegnato ai dipendenti di un'azienda del Trevigiano. Oggi un incontro con la proprietà

    'Chi licenzieresti?' il questionario consegnato ai dipendenti di un'azienda del Trevigiano. Oggi un incontro con la proprietà

  • Davos, dopo tanti anni, la presenza di Trump catalizzerà l'attenzione. Sul tavolo l'occupazione della Groenlandia e i nuovi dazi

    Davos, dopo tanti anni, la presenza di Trump catalizzerà l'attenzione. Sul tavolo l'occupazione della Groenlandia e i nuovi dazi

  • Incidente ferroviario in Spagna, 39 vittime, centinaia di feriti. L'ipotesi di un giunto saltato. Le testimonianze

    Incidente ferroviario in Spagna, 39 vittime, centinaia di feriti. L'ipotesi di un giunto saltato. Le testimonianze

  • Iran, portaerei americana in Medio Oriente, mentre Putin si offre come mediatore. Madonna alle donne iraniane: sono con voi

    Iran, portaerei americana in Medio Oriente, mentre Putin si offre come mediatore. Madonna alle donne iraniane: sono con voi

Ergastolo confermato per Giampaolo Amato, il medico accusato di aver avvelenato suocera e moglie

Ergastolo confermato per Giampaolo Amato, il medico accusato di aver avvelenato suocera e moglie

L'ex medico sociale della Virtus secondo i giudici avrebbe utilizzato un mix di farmaci per uccidere le due donne a poca distanza di tempo l'una dall'altra

Multe stradali al top negli ultimi cinque anni: ai comuni sono arrivati 8 miliardi e mezzo

Multe stradali al top negli ultimi cinque anni: ai comuni sono arrivati 8 miliardi e mezzo

La cifra a cittadino è di 142 euro, neonati compresi. Nel 2025, incassi in calo

Can Yaman arrestato in Turchia. L'attore trovato con addosso delle sostanze stupefacenti

Can Yaman arrestato in Turchia. L'attore trovato con addosso delle sostanze stupefacenti

L'attore turco è stato arrestato nell'ambito di un'inchiesta sul traffico e il consumo di sostanze stupefacenti tra personaggi famosi di Istanbul