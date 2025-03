Noemi a RTL 102.5: “La nostalgia è un sentimento positivo per me, ci fa sentire unici e vivi e ci ricorda delle persone che ci hanno fatto sentire bene”

Noemi è stata ospite di RTL 102.5, in compagnia di Matteo Campese e La Zac, per presentare “Nostalgia”, il nuovo album rilasciato il 28 febbraio 2025. Con il suo settimo album in studio, Noemi si presenta in una nuova luce, con un progetto che esplora emozioni profonde, intrecciando blues, cantautorato contemporaneo e influenze elettroniche in un mix che spazia tra ballad romantiche e tracce uptempo. Al centro di tutto il progetto c’è l’emozione da cui prende il titolo l’album: in tutti i brani è sempre presente un rimando al passato, ai ricordi come un legame tra chi si è stati e chi si diventerà. La nostalgia in questo contesto è un sentimento positivo, confortante e coinvolgente; se la malinconia può essere associata a dei toni freddi come il blu, che evocano sensazioni di rimpianto e rimorso, la nostalgia rimanda ai colori caldi, come l’arancione, al calore dei ricordi delle cose belle vissute e delle persone amate. Ai microfoni di RTL 102.5, Noemi ha rivelato: «La nostalgia, secondo me, è un sentimento positivo perché ci riporta nei luoghi che abbiamo amato e ci ricorda delle persone che ci hanno fatto stare bene, un po’ come un maglione caldo e lo associo all’arancione. Lo vivo come una sensazione positiva, al contrario della malinconia: è blu, tristezza, sofferenza e rimpianto. “Nostalgia” è la title track dell’album ed è un pezzo che canto con Neffa e c’è una frase che dice “La nostalgia se non è dentro te non esiste” ed è proprio vero, ci rende unici e vivi, ci lega e ci fa empatizzare tra di noi». «Sono contenta perché all’interno di questo disco ci sono canzoni molto legate al mondo cantautoriale moderno, come quello con Neffa, quello con Carl Brave, quello con Giorgio Poi. Mi piace questa nuova generazione di producer, sono interessanti ed è bello trovare il modo di trovarsi. Nell’album anche la cover che ho fatto con Tony Effe a Sanremo, “Tutto il resto è noia”. È stato un bel modo di unirsi perché siamo due parti della musica molto diverse» ha continuato l’artista.





Sanremo 2025

L’artista ha partecipato alla 75esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Se t’innamori muori”, scritto e composto da Mahmood, Blanco e Michelangelo e prodotto da Michelangelo. Il brano porta alla luce una riflessione sui sacrifici e sulle scelte che si mettono in atto quando si è innamorati, unendola alla dicotomia di Eros e Thanatos e prendendo ispirazione dai concetti letterari di piccola morte e fragilità dell’animo umano di fronte al sentimento. Nel corso di The Flight, la cantante romana ha raccontato come ha vissuto il Festival 2025: «Mi sono ripresa da Sanremo, è sempre molto bello sentire il pezzo in radio ed è molto emozionante. A Sanremo c’è sempre quel “friccico”, quella scossa. Io spero sempre di poterla superare e invece non ci riesco. Quando uno fa Sanremo, spesso hai anche il disco da far uscire e quindi è un percorso che inizia a Sanremo. Poi devi cantare una canzone che nessuno ha mai sentito e devi cantarla bene come nel disco è una responsabilità forte. Io provo sempre a godermi il pubblico dell’Ariston. Scelgo sempre una persona che mi guarda con il sorriso e mi fa stare serena, mi dà quell’autostima. “Se t’innamori muori” è un titolo interessante, che incuriosisce. Il brano racconta che se t’innamori muori serenamente: dopo che hai dato tutto, c’è questo senso di abbandono sereno perché non hai rimpianti, hai fatto quello che volevi fare senza strategie e senza riserve che secondo me è anche il senso per vivere la vita».





I live

Sabato 20 dicembre 2025 Noemi si esibirà per la prima volta al Palazzo dello Sport di Roma per una imperdibile data evento, che arriverà dopo una serie di concerti nei teatri italiani in programma in autunno. Il tour nei teatri partirà il 17 novembre dal Teatro Cartiere Carrara di Firenze, per proseguire il 19 novembre al Teatro Concordia di Torino, il 21 novembre al Teatro Dal Verme di Milano, il 26 novembre al Gran Teatro Geox di Padova e il 28 novembre al Teatro Dis_Play di Brescia. A dicembre sarà la volta del centro e sud Italia, con la tappa del 1° dicembre al Teatro Lyrick di Assisi, il 4 dicembre al Teatro Golden di Palermo, il 5 dicembre al Teatro Metropolitan di Catania, il 9 dicembre al Teatro Augusteo di Napoli, l’11 dicembre al Teatro Team di Bari, per concludersi il 15 dicembre al Teatro Duse di Bologna. «Sono contentissima di esibirmi al Palazzo dello Sport di Roma perché ho visto tantissimi concerti e grande musica. Poi io abito lì, è il mio quartiere. Sarà una data a sé, sarà un modo per festeggiare, cantare canzoni che da tanto tempo non porto dal vivo e recuperare delle chicche del mio repertorio. Vi aspetto» ha raccontato Noemi in diretta su RTL 102.5.