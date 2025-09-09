Nubifragio all'isola d'Elba, allerta arancione in Toscana e altre quattro regioni

NUBIFRAGIO ALL’ELBA

Un violento nubifragio si è abbattuto sull’isola d’Elba. La tempesta si è scatenata poco dopo mezzogiorno. In meno di un’ora sono caduti 70 millimetri di pioggia. Strade allagate a Portoferraio, la località più grande dell’isola: disagi in particolare nella parte bassa del centro storico tra via Carducci e piazza Cavour e nella zona artigianale. Si segnala anche qualche smottamento, in particolare sulla Strada Provinciale 26 in località Le Grotte.

ALLAGAMENTI E SMOTTAMENTI

Il sindaco di Portoferraio ha invitato la popolazione a non uscire di casa e non mettersi in macchina, salvo che per emergenze. Il nubifragio che ha colpito l’isola d’Elba è stata confermato anche dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, che ha scritto: “Forte nubifragio all'isola d'Elba con allagamenti e interventi in corso del sistema di Protezione Civile. 70 mm di pioggia caduti in meno di un'ora a Portoferraio. Prestiamo massima attenzione. Nelle prossime 3 ore ancora possibilità di temporali sparsi, localmente forti, più probabili sulle province occidentali".

MALTEMPO IN TOSCANA

In effetti sono queste ore di forte maltempo sulla costa toscana, dove è arrivata una intensa perturbazione proveniente dall’Oceano Atlantico. C’è una allerta arancione fino a domani nelle province di Livorno Pisa Lucca e Grosseto. Pioggia intensa anche nell’entroterra, in particolare nella zona tra Firenze e Siena. Saranno possibili anche grandinate e colpi di vento. La notte scorsa piogge intense sulla zona di Carrara, anche in questo caso si segnalano allagamenti: le situazioni più critiche, secondo il Comune, si sono verificate al piano, soprattutto nelle zone di Avenza, Marina e Fossone.



