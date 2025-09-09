Nubifragio all'isola d'Elba, allerta arancione in Toscana e altre quattro regioni

Nubifragio all'isola d'Elba, allerta arancione in Toscana e altre quattro regioni

Nubifragio all'isola d'Elba, allerta arancione in Toscana e altre quattro regioni Photo Credit: ANSA

Paolo Pacchioni

09 settembre 2025, ore 17:37

Pioggia intensa e allagamenti a Portoferraio. Per le prossime ore forte maltempo sulla Toscana. Allerta arancione anche in Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Umbria e Lazio.

NUBIFRAGIO ALL’ELBA

Un violento nubifragio si è abbattuto sull’isola d’Elba. La tempesta si è scatenata poco dopo mezzogiorno. In meno di un’ora sono caduti 70 millimetri di pioggia. Strade allagate a Portoferraio, la località più grande dell’isola: disagi in particolare nella parte bassa del centro storico tra via Carducci e piazza Cavour e nella zona artigianale. Si segnala anche qualche smottamento, in particolare sulla Strada Provinciale 26 in località Le Grotte.

ALLAGAMENTI E SMOTTAMENTI

Il sindaco di Portoferraio ha invitato la popolazione a non uscire di casa e non mettersi in macchina, salvo che per emergenze. Il nubifragio che ha colpito l’isola d’Elba è stata confermato anche dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, che ha scritto: “Forte nubifragio all'isola d'Elba con allagamenti e interventi in corso del sistema di Protezione Civile. 70 mm di pioggia caduti in meno di un'ora a Portoferraio. Prestiamo massima attenzione. Nelle prossime 3 ore ancora possibilità di temporali sparsi, localmente forti, più probabili sulle province occidentali".

MALTEMPO IN TOSCANA

In effetti sono queste ore di forte maltempo sulla costa toscana, dove è arrivata una intensa perturbazione proveniente dall’Oceano Atlantico. C’è una allerta arancione fino a domani nelle province di Livorno Pisa Lucca e Grosseto. Pioggia intensa anche nell’entroterra, in particolare nella zona tra Firenze e Siena. Saranno possibili anche grandinate e colpi di vento. La notte scorsa piogge intense sulla zona di Carrara, anche in questo caso si segnalano allagamenti: le situazioni più critiche, secondo il Comune, si sono verificate al piano, soprattutto nelle zone di Avenza, Marina e Fossone.


ALLERTA ARANCIONE

Le ultime previsioni parlano di un peggioramento delle condizioni meteo. L’allerta viene estesa a cinque regioni: su alcune zone di Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Toscana e sugli interi territori di Umbria e Lazio. Per la giornata di domani emanata una allerta gialla su gran parte del resto d’Italia. Già da stasera attesi temporali, anche di forte intensità.


Argomenti

allerta meteo
Isola d'Elba
maltempo
nubifragio
temporale
Toscana

Gli ultimi articoli di Paolo Pacchioni

Mostra tutti
  • Azzurri, folle vittoria contro Israele: l'Italia vince 5-4 con un gol di Tonali al 91esimo

    Azzurri, folle vittoria contro Israele: l'Italia vince 5-4 con un gol di Tonali al 91esimo

  • Pallavolo, l'Italia femminile sul tetto del mondo, le azzurre di Velasco sono imbattibili

    Pallavolo, l'Italia femminile sul tetto del mondo, le azzurre di Velasco sono imbattibili

  • Donnarumma: con Gattuso riporteremo l'Italia in alto, contento di andare al Manchester City

    Donnarumma: con Gattuso riporteremo l'Italia in alto, contento di andare al Manchester City

  • Oggi ancora maltempo al nord e sulle regioni tirreniche, da domani tornano sole e temperature più miti

    Oggi ancora maltempo al nord e sulle regioni tirreniche, da domani tornano sole e temperature più miti

  • Gattuso: "Pronto al debutto sulla panchina dell'Italia; sono un uomo di pace, ma con Israele bisogna giocare"

    Gattuso: "Pronto al debutto sulla panchina dell'Italia; sono un uomo di pace, ma con Israele bisogna giocare"

  • 28 anni fa la morte di Lady Diana, ma il mito della Principessa del Popolo resiste ancora

    28 anni fa la morte di Lady Diana, ma il mito della Principessa del Popolo resiste ancora

  • Massiccio attacco russo contro Kiev, colpiti palazzi residenziali: 12 morti e almeno 48 feriti

    Massiccio attacco russo contro Kiev, colpiti palazzi residenziali: 12 morti e almeno 48 feriti

  • E' morto il bambino di tre anni caduto in una piscina di un bed and breakfast in Piemonte

    E' morto il bambino di tre anni caduto in una piscina di un bed and breakfast in Piemonte

  • Cardinal Pizzaballa: noi restiamo a Gaza. E Israele continua ad attaccare

    Cardinal Pizzaballa: noi restiamo a Gaza. E Israele continua ad attaccare

  • Avaria per una nave da crociera al largo di Ponza, ora il problema è risolto: ripresa la navigazione

    Avaria per una nave da crociera al largo di Ponza, ora il problema è risolto: ripresa la navigazione

Leoncavallo: anticipato lo sgombero di via Watteau, era programmato per il nove settembre, era lì dal 1994

Leoncavallo: anticipato lo sgombero di via Watteau, era programmato per il nove settembre, era lì dal 1994

Per il ministro Piantedosi ristabilita la legalità, Meloni:"Rispetto della legge ovunque" , i legali del Leoncavallo parlano di situazione anomala

Due decessi in poche ore con l'utilizzo del taser, indagati i carabinieri che gli hanno usati per gli arresti

Due decessi in poche ore con l'utilizzo del taser, indagati i carabinieri che gli hanno usati per gli arresti

E' successo nei pressi Genova e precedentemente ad Olbia, dove il morto era un soggetto cardiopatico, accertamenti in corso per tutti e due i casi

Violenza sulle donne, due episodi a Torino e Marostica, salvate da coraggio e interventi rapidi

Violenza sulle donne, due episodi a Torino e Marostica, salvate da coraggio e interventi rapidi

Nel vicentino, una cliente difende una barista dall’ex armato di coltello, mentre nel capoluogo piemontese, un 38enne è stato arrestato dai carabinieri dopo anni di minacce e aggressioni all’ex moglie