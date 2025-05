Nuovo sciame sismico ai Campi Flegrei con una scosa di magnitudo 3.1, ancora tensione a nord di Napoli

Nuova scossa di terremoto ai Campi Flegrei: la terra ha tremato alle 14.23 ora italiana, con epicentro a ridosso del cratere degli Astroni, nel territorio di Pozzuoli. Si segnala il crollo di un palazzo disabitato di La magnitudo è di 3.1 come rilevato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia , ed è avvenuto ad una profondità di 2 chilometri. Subito dopo sono avvenute altre due scosse minori: 1.3 e 1.0 rispettivamente alle 14.24 ed alle 14.35 ora italiana. La scossa è stata avvertita da gran parte della popolazione. In particolare, arrivano segnalazioni anche da Giugliano , Villaricca , Vomero, Posillipo , Chiaiano , Quarto e Colli Amine i.Appena due ore prima, il Comune di Pozzuoli aveva fatto sapere che l'Osservatorio Vesuviano aveva comunicato "la conclusione dello sciame sismico iniziato alle ore locali 12:06 del 13/05/2025 e costituito in via preliminare da 49 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0 (49 localizzati) e magnitudo massima Md = 4.4 ± 0.3", come si leggeva in una nota del comune.Ebbene la scossa 3.1 registrata quest'oggi costituisce l'inizio di un nuovo sciame sismico, ha fatto sapere l'Ingv e come comunicato dallo stesso comune puteolano,lo sciame sta proseguendo.

Chiesto lo stato d'emergenza

Dopo la forte scossa di magnitudo 4.4 e il conseguente sciame sismico, il ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci ha richiesto lo stato di emergenza nazionale per i Campi Flegrei: A Pozzuoli, l'area maggiormente colpita dai terremoti, vanno avanti le verifiche sugli edifici e si contano i danni.L’emergenza è una condizione giuridica che è possibile instaurare in caso di eventi straordinari, come emergenze sanitarie (come lo è stata, ad esempio, quella del Covid-19), alluvioni, grandi incendi o terremoti, come il caso dei Campi Flegrei. Durante lo stato di emergenza nazionale è possibile derogare le norme di legge e i vincoli di bilancio, nonché limitare le libertà personali dei cittadini per questioni di sicurezza o sanitarie. Con lo stato di emergenza è possibile inoltre stanziare degli aiuti economici per il soccorso e l'assistenza e, in un secondo momento, prevedere ulteriori fondi per il sostegno della popolazione e per la ricostruzione. Lo stato di emergenza nazionale ha una durata di 12 mesi, prorogabile, una sola volta, di altri 12 mesi.





La Protezione Civile invita ai controlli

Non voglio contare i morti. Per evitarlo serve responsabilità". Poche ore dopo l'ennesima scossa che ha terrorizzato i Campi Flegrei spingendo in strada la popolazione ed evacuando scuole ed università, il capo della Protezione Civile Fabio Ciciliano lancia su La Stampa un appello alla popolazione di un territorio "con cui bisogna imparare a convivere": "I cittadini aprano le loro case, anche quelle abusive, per farle controllare". Sono state evacuate scuole e sospesi i treni. I cittadini sono al sicuro, "sì, ma solo se sono in case sicure. Le scuole sono state evacuate per precauzione, su iniziativa dei dirigenti scolastici. Ed è un segnale importante: l'ordinanza di chiusura del sindaco di Pozzuoli è arrivata quando erano già vuote, provando come la comunità abbia imparato a reagire - aggiunge -. Oggi resteranno chiuse per i controlli. Come da prassi, in caso di scosse da magnitudo 4 in su, si verificano le infrastrutture".

Movimenti anche nella vicina Grecia

E' stato avvertito anche sulle coste dell'Italia sudorientale il terremoto di magnitudo 5.9 avvenuto stanotte nel Mar Egeo meridionale, al largo dell'isola di Creta. Segnalazioni sono arrivate dalla Sicilia e dalla Puglia, ma anche dalla Calabria. La scossa è stata registrata all'1:51 ora locale (00:51 in Italia). Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) e del servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs, il terremoto ha avuto ipocentro a 84 km di profondità ed epicentro davanti l'isola di Caso.