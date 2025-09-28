Oggi a Kigali, gara su strada degli Uomini Elite ai Mondiali di ciclismo su strada 2025

Oggi, domenica 28 settembre 2025 si corre la prova Uomini Elite ai campionati del mondo di ciclismo su strada che per la prima volta si disputano in Africa. L’attesa per la gara è per la possibile sfida tra lo sloveno Tadej Pogačar e il belga Remco Evenepoel. Il percorso di Kigali, in Ruanda, è uno dei più duri di sempre: 267,5 chilometri e 5.475 metri di dislivello. Tra gli azzurri, il capitano Giulio Ciccone ha le carte giuste per disputare un buon mondiale. La prova Uomini Elite dei Campionati mondiali di ciclismo su strada 2025 a Kigali prenderà il via alle 9:45, l’arrivo previsto intorno alle 16:45-17:00.





Il percorso

Uno dei mondiali più duri degli ultimi anni, una sfida divisa in 3 parti: la prima è il circuito cittadino a Kigali da percorrer nove volte, mentre la seconda parte, un tratto in linea di 42,5 Km prevede ben cinque salite, infine la terza parte, quella conclusiva, un altro circuito (sei giri) sempre a Kigali. Tra le salite della seconda parte del percorso, il Mur de Kigali, salita simbolo del Giro del Ruanda, che potrebbe non essere decisiva, visto che all’arrivo mancgcheranno ancora più di 90 Km. Decisivo sarà il circuito finale caratterizzato da 2 salite: la Côte de Kigali Golf, con pendenza media dell’8,1% e massima del 14%. e la Côte de Kimihurura 1,3 km al 6,3%, con pendenza massima dell’11%. La particolarità del finale è che l’ultimo km inizia 100 metri dopo il GPM, con la strada che non scende, ma continua a tirare fino all’arrivo.





I favoriti

Gli occhi sono puntati sulla sfida tra lo sloveno Tadej Pogacar, campione del mondo uscente e dato per grande favorito. Il percorso si adatta alle sue caratteristiche. Il suo sfidante principale sarà il belga Remco Evenepoel, che sembra in ripresa dopo il ritiro al Tour de France. Tra i probabili outsider ci sono l'australiano Jay Vine, gli spagnoli Juan Ayuso e Marc Soler, il messicano Isaac Del Toro. Occhi puntti anche sull’irlandese Ben Healy, il britannico Tom Pidcock, l’equadoregno Richard Carapaz e il colombiano Egan Bernal. L’Italia punta tutto su Giulio Ciccone. L’ultimo azzurro a vincere la maglia iridata è stato Alessandro Ballan nel 2008 a Varese.





Chantal Pegolo d’argento

Terzo podio per l'Italia ai Mondiali di ciclismo su strada in Ruanda. È arrivato l'argento di Chantal Pegolo tra le juniores al termine di una prestazione corale straordinaria, con ben tre azzurre in lotta per le medaglie fino all'ultimo giro. Gli Azzurri hanno conquistato l’oro nella prova in linea degli Under 23 con Lorenzo Finn e il bronzo di Federica Venturelli nella cronometro Under 23. La prova in linea femminile è stata vinta dalla canadese Magdeliene Vallieres Mill. Quindicesimo posto per la migliore delle azzurre Elisa Longo Borghini, staccata di 1'50".



