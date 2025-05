Oggi, domenica 25 maggio, gli ultimi verdetti della Serie A, 90 minuti da brividi, tra corsa Champions e salvezza

Archiviato il trionfo del Napoli come campione d’Italia, per gli azzurri venerdì è arrivato il quarto scudetto della sua storia oggi, domenica 25 maggio 2025, la Serie A si prepara ad emettere gli ultimi verdetti. Resta da chi andrà in Europa, soprattutto quel quarto posto valevole per l’accesso alla Champions League, assieme a Napoli, Inter e Atalanta, chi disputerà la prossima Europa League, con il Bologna già qualificato per la vittoria in Coppa Italia e in Conference League. Attenzione anche a chi accompagnerà il Monza in Serie B. Queste le partite, tutte in contemporanea alle 20.45: Atalanta-Parma, Empoli-Verona, Lazio-Lecce, Torino-Roma, Udinese-Fiorentina e Venezia-Juventus. Ieri il Geona ha vinto 3-1 in casa del Bologna, Milan-Monza 2-0. Prima e durante la partita i tifosi rossoneri hanno contestato i dirigenti.





Corsa Champions

A contendersi l’ultimo posto utile per la prossima Champions League sono Juventus, Roma, Lazio e Fiorentina. I bianconeri partono con un leggero vantaggio. La squadra di Tudor gioca in casa del disperato Venezia che spera ancora nella salvezza. Il tecnico Tudor, che sembra ormai ad un passo d’addio, si affida a Kolo Muani in attacco. Ancora una volta Vlahovic partirà dalla panchina. In caso di pareggio o sconfitta bianconera, potrebbe approfittarne la Roma, ma prima deve battere il Torino. I granata non hanno problemi. Quella di questa sera sarà anche l’ultima panchina di Claudio Ranieri. Nei giallorossi dovrebbero giocare Soulé e Saelemaekers a supporto di Shomurodov. La Roma non può dormire sonni tranquilli, infatti se non dovesse vincere, rischia di essere scavalcata dalla Lazio. I biancocelesti ricevono il Lecce all’Olimpico. Teoricamente la squadra di Marco Baroni potrebbe arrivare anche in Champions. Ma la Juve e la Roma devono perdere. Attenzione perché la Lazio, in caso di sconfitta con il Lecce potrebbe restare fuori dall’Europa. Infine la Fiorentina. Se batte l’Udinese e Lazio e Roma frenano, può prendersi un posto in Europa grazie agli scontri diretti favorevoli.





Lotta salvezza

Sono sei le squadre che si giocano la permanenza in Serie A, due quelle che retrocederanno nella serie cadetta. Già detto del Monza ormai retrocesso, in questo momento la classifica dice: Verona 34 punti, Parma 33, Empoli e Lecce 31, Venezia 29. C’è il rischio di uno spareggio, ma è l’incertezza a regnare sovrana a poche ore dalle sfide decisive. Chi sembra essere messa peggio è il Venezia. Affronterà la Juventus che lotta per il quarto posto. Teoricamente ha l’obbligo di vincere e di sperare che né Lecce né Empoli facciano lo stesso. Anche il Lecce rischia deve provare a fare risultato all’Olimpico contro la Lazio affamata d’Europa. L’Empoli è in trasferta a Verona. I toscani però sono capaci di colpi da outsider. Infine il Parma è più tranquillo. Affronta l’Atalanta, già certa del terzo posto, ma sicuramente non regalerà nulla.