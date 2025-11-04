Omicidio di Collegno; c'è un fermo, il responsabile dell'accoltellamento di Veronese ha confessato

Immagini e cellule telefoniche per incastrare l’omicida

Le indagini hanno permesso di ricostruire l'arrivo dell'uomo sul luogo del delitto e la sua successiva fuga a bordo di un veicolo il cui percorso e' stato tracciato dagli investigatori attraverso l'esame delle registrazioni di centinaia di sistemi di sorveglianza, privati e pubblici, della zona. L'esame dei filmati e dei dati dei tabulati telefonici delle utenze presenti lungo il percorso hanno portato gli investigatori all'individuazione del presunto responsabile che e' stato sottoposto a fermo per omicidio.

Perquisizione, interrogatorio, poi la confessione

L'uomo, classe 1976, e' stato rintracciato ieri pomeriggio nel suo appartamento dove i carabinieri hanno proceduto alla perquisizione che si e' protratta fino a tarda sera. Il presunto aggressore e' quindi stato portato in procura per essere interrogato e lì avrebbe confessato l'accaduto. Dopo il fermo l'uomo e' stato portato in carcere a Torino.



