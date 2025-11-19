Omicidio in famiglia nel napoletano, un ragazzo uccde la sorella a coltellate, poi videochiama la madre

Un altro caso di violenza in famiglia. Accompagnato anche da uno strano gesto che rivela anche di più il turbamento di Vincenzo Riccardi 25 anni , che ha ucciso in casa la sorella Noemi di 23 . E’ successo a San Paolo Belsito nella provincia napoletana . Il giovane ha colpito la sorella con numerose coltellate, poi ha videochiamato la madre mostrandole i resti della sorella.

Ha confessato subito

In rapida successione ha poi telefonato ai carabinieri che sono entrati nell'abitazione, hanno trovato il giovane che ha confermato di essere lui l'assassino e ha detto di aver avuto "un raptus di follia". Il 25enne è stato portato negli uffici della compagnia dei carabinieri di Nola dove poi si è recato un pm di Nola.