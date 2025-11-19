Omicidio in famiglia nel napoletano, un ragazzo uccde la sorella a coltellate, poi videochiama la madre

Redazione Web

19 novembre 2025, ore 18:30

A San Paolo Belsito Vincenzo Riccardi 25 anni ha ucciso a coltellate la sorella Naomi di 23, ha chiamato i carabinieri accusandosi del delitto

Un altro caso di violenza in famiglia. Accompagnato anche da uno strano gesto che rivela anche di più il turbamento di Vincenzo Riccardi 25 anni, che ha ucciso in casa la sorella Noemi di 23. E’ successo a San Paolo Belsito nella provincia napoletana. Il giovane ha colpito la sorella con numerose coltellate, poi ha videochiamato la madre mostrandole i resti della sorella.



Ha confessato subito

In rapida successione ha poi telefonato ai carabinieri che sono entrati nell'abitazione, hanno trovato il giovane che ha confermato di essere lui l'assassino e ha detto di aver avuto "un raptus di follia". Il 25enne è stato portato negli uffici della compagnia dei carabinieri di Nola dove poi si è recato un pm di Nola.

Argomenti

coltellate
Napoli
sorela

