Onu approva il piano Usa per Gaza: via libera alla forza internazionale tra astensioni e tensioni

LA RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA

Il dibattito sulla crisi di Gaza ha compiuto un salto di qualità quando, nella sala del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, è stato annunciato l’esito di una votazione attesa da settimane. Con tredici preferenze favorevoli e due astensioni di peso, quella di Russia e Cina, è stata approvata la risoluzione presentata dagli Stati Uniti, un testo che sostiene il nuovo piano politico promosso da Donald Trump per la Striscia e che autorizza la creazione di una forza internazionale incaricata di garantire la stabilità dell’enclave e procedere al disarmo di Hamas. La misura, passata senza dover ricorrere a ulteriori negoziati, ha immediatamente alimentato reazioni contrastanti, segnando un nuovo capitolo nel difficile equilibrio diplomatico del Medio Oriente.

LE CONGRATULAZIONI DELLA DELEGAZIONE AMERICANA E DI DONALD TRUMP

La delegazione americana ha accolto il voto come un successo di portata eccezionale. L’ambasciatore Usa, Mike Waltz, ha parlato apertamente di «risultato storico», sottolineando come la risoluzione riconosca per la prima volta la possibilità concreta di un percorso credibile verso l’autodeterminazione palestinese. Accanto alle dichiarazioni di entusiasmo, è arrivata anche la presa di posizione del segretario generale Antonio Guterres, che attraverso il suo portavoce ha evidenziato l’importanza del passo compiuto dal Consiglio. Guterres ha insistito sulla necessità di trasformare le convergenze diplomatiche in interventi pratici, rimarcando che la tregua raggiunta deve essere solidificata con urgenza e che la comunità internazionale deve prepararsi alla seconda fase del piano statunitense, quella che dovrebbe riaprire un vero processo politico verso la soluzione a due Stati. Donald Trump, da parte sua, ha celebrato la decisione dell’Onu con toni trionfalistici. Sul suo social, Truth, ha rivendicato il riconoscimento della sua iniziativa come «una delle più grandi approvazioni nella storia delle Nazioni Unite», definendo la nascita del nuovo Board of Peace — organismo che, secondo la sua versione, sarà da lui presieduto e affiancato da leader mondiali — un momento destinato a lasciare il segno. Parole che si collocano nel solco della narrazione che l’ex presidente ha costruito attorno al proprio ruolo internazionale e che hanno trovato immediata risonanza a Gerusalemme.