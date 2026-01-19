Oxfam: cresce la ricchezza dei pochi, salari in affanno e povertà stabile per milioni di famiglie

Oxfam: cresce la ricchezza dei pochi, salari in affanno e povertà stabile per milioni di famiglie

Oxfam: cresce la ricchezza dei pochi, salari in affanno e povertà stabile per milioni di famiglie Photo Credit: EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Tommaso Angelini

19 gennaio 2026, ore 14:46

Il rapporto fotografa un’Italia sempre più diseguale: patrimoni concentrati, stipendi in calo reale e oltre 5,7 milioni di persone in povertà assoluta

Mentre una parte ristretta del Paese accumula patrimoni sempre più ingenti, una fetta crescente di famiglie fatica a sostenere le spese essenziali, in particolare quelle legate all’abitare. È questo il quadro che emerge dall’ultimo rapporto di Oxfam sull’Italia, che fotografa un aumento marcato delle disuguaglianze economiche e sociali, definito dall’organizzazione “non più sostenibile”.

LA RICCHEZZA DEI MILIARDARI AUMENTA

Nel corso dell’ultimo anno la ricchezza dei miliardari italiani è cresciuta a un ritmo impressionante, pari a circa 150 milioni di euro al giorno in termini reali. Su base annua l’incremento supera i 54 miliardi, concentrandosi nelle mani di pochissimi. Secondo l’analisi, il 5% più ricco delle famiglie detiene oggi circa la metà della ricchezza nazionale e negli ultimi quindici anni ha intercettato oltre il 90% dell’aumento complessivo dei patrimoni. Al contrario, alla metà più povera della popolazione è andata una quota minima, inferiore al 3%, ampliando una forbice già molto ampia.


DISCORSO DIVERSO PER I REDDITI DA LAVORO

Sul fronte dei redditi da lavoro, la situazione non appare più confortante. I salari reali non hanno ancora recuperato i livelli precedenti alla pandemia e, tra il 2019 e il 2024, il potere d’acquisto delle retribuzioni contrattuali si è ridotto di oltre sette punti percentuali. Per il 2025 le previsioni indicano solo un lieve miglioramento, insufficiente però a compensare le perdite accumulate. A ciò si aggiunge una tendenza di lungo periodo alla diffusione del lavoro povero: la quota di occupati con basse retribuzioni nel settore privato è cresciuta costantemente negli ultimi decenni, coinvolgendo ormai quasi un terzo dei lavoratori. La distribuzione dei redditi netti conferma il quadro critico. L’Italia resta nelle retrovie in Europa per equità, collocandosi intorno al ventesimo posto su 27 Paesi dell’Unione. I dati più recenti segnalano un ulteriore peggioramento, legato soprattutto al deterioramento delle condizioni dei redditi più bassi. Secondo Oxfam, le politiche adottate negli ultimi anni non hanno inciso in modo efficace sul riequilibrio sociale.

I DATI DELLA POVERTÀ ASSOLUTA

Particolarmente allarmante è la situazione della povertà assoluta. Nel 2024 oltre 2,2 milioni di famiglie, pari a circa 5,7 milioni di persone, non disponevano delle risorse necessarie per garantire un livello di vita dignitoso. Le difficoltà colpiscono in modo accentuato le famiglie in affitto, quelle con figli e i nuclei di origine straniera. Dopo una forte crescita iniziata nel 2014, il fenomeno appare oggi bloccato su livelli elevati e destinato, secondo le stime, a non ridursi nel breve periodo. Per invertire la rotta, Oxfam sollecita un intervento strutturale: una riforma fiscale più equa, politiche capaci di rafforzare il valore del lavoro e un sistema di welfare realmente universale. Tra le proposte, l’introduzione di un reddito minimo per chi è in difficoltà e un piano organico di investimenti sull’abitare, ritenuto decisivo per contrastare l’esclusione sociale e ridurre le disuguaglianze crescenti.

Argomenti

lavoro
oxfam
reddito

Gli ultimi articoli di Tommaso Angelini

Mostra tutti
  • Calcio, è morto Rocco Commisso, presidente della Fiorentina

    Calcio, è morto Rocco Commisso, presidente della Fiorentina

  • Calcio, Coppa Italia, il Torino batte la Roma e vola ai quarti di finale dove troverà l'Inter

    Calcio, Coppa Italia, il Torino batte la Roma e vola ai quarti di finale dove troverà l'Inter

  • Serie A, la Juventus annienta la Cremonese 5 a 0, bene anche il Genoa che batte il Cagliari

    Serie A, la Juventus annienta la Cremonese 5 a 0, bene anche il Genoa che batte il Cagliari

  • Iran, repressione senza freni: testimonianze choc da Teheran tra morti, arresti e blackout informativo

    Iran, repressione senza freni: testimonianze choc da Teheran tra morti, arresti e blackout informativo

  • Iran, proteste senza tregua e repressione: il regime accusa l’Occidente mentre cresce il bilancio delle vittime

    Iran, proteste senza tregua e repressione: il regime accusa l’Occidente mentre cresce il bilancio delle vittime

  • Stati Uniti, ecco la "Trump-Class", le nuove navi da guerra annunciate da Donald Trump

    Stati Uniti, ecco la "Trump-Class", le nuove navi da guerra annunciate da Donald Trump

  • Il Napoli vince la terza Supercoppa Italiana della sua storia nel segno di David Neres

    Il Napoli vince la terza Supercoppa Italiana della sua storia nel segno di David Neres

  • Esplosione razzo SpaceX a gennaio 2025: tre aerei rischiano detriti, sfiorata tragedia nei cieli

    Esplosione razzo SpaceX a gennaio 2025: tre aerei rischiano detriti, sfiorata tragedia nei cieli

  • Zelensky a Berlino rilancia la pace: cessate il fuoco, garanzie Usa e braccio di ferro con Mosca

    Zelensky a Berlino rilancia la pace: cessate il fuoco, garanzie Usa e braccio di ferro con Mosca

  • Addio a Nicola Pietrangeli, folla commossa alla Gran Madre di Dio per l’ultimo saluto

    Addio a Nicola Pietrangeli, folla commossa alla Gran Madre di Dio per l’ultimo saluto

Bonus Natale 2024, cambiano i requisiti, ecco chi può ricevere il contributo e come si calcola l'importo

Bonus Natale 2024, cambiano i requisiti, ecco chi può ricevere il contributo e come si calcola l'importo

L’agevolazione è riservata a chi ha almeno un figlio o una figlia a carico. Il governo ha però limato i requisiti per il contributo di 100 euro. Nessuna modifica al tetto massimo di reddito, che resta pari a 28mila euro. Cambiano invece i criteri familiari

Analisi CGIA sulle mafie: un volume d'affari che vale il 2% del Pil italiano

Analisi CGIA sulle mafie: un volume d'affari che vale il 2% del Pil italiano

Secondo L'analisi dell'ufficio studi della CGIA Mestre, la mafia è la quarta industria del Paese. Crescono le estorsioni al Nordest. 150 mila le imprese nell'orbita della criminalità organizzata.

Cartelle fiscali, cambia tutto: ecco le novità per la rateizzazione

Cartelle fiscali, cambia tutto: ecco le novità per la rateizzazione

Debiti dilazionabili in 84 rate, rispetto alle attuali 72 rate