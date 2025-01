Bonifici, cambia tutto dal 9 gennaio: ecco cosa accadrà da questa data

La data è vicinissima, segnate sull'agenda in rosso il 9 gennaio. Il motivo? Cambierà qualcosa per bonifici istantanei, che costeranno come quelli ordinari e scatta l'obbligo per tutte le banche di riceverli. Per dirla in altre parole da 9 gennaio arriva lo stop a commissioni extra: i bonifici istantanei costeranno come un ordinario.

Le norme Ue peraltro prevedono un ulteriore passo per il 9 ottobre 2025: l'obbligo per le banche non solo di riceverli, ma anche di offrire il servizio di bonifico istantaneo ai propri clienti per consentirne un' ulteriore espansione.

LA DATA CARDINE: IL 9 GENNAIO

Le nuove regole entrano in vigore dal 9 gennaio 2025: si tratta di una data molto attesa, legata all'entrata in vigore delle nuove regole europee. Come sintetizza Tgcom24:

Inoltre ci sarà l'obbligo di verifica (ovvero la corrispondenza fra Iban e nome del beneficiario) allo scopo di accrescere la fiducia nello strumento che viene visto come un ulteriore tassello per un mercato unico dei pagamenti europeo.

IL BONIFICO IMMEDIATO

A qualsiasi ora del giorno. Infatti, un bonifico immediato può essere disposto sempre, giorno e notte, sette giorni su sette, tutti i giorni dell'anno. A differenza, invece, di un bonifico ordinario che si limita ad alcune ore dei giorni feriali. Con il bonifico immediato, quindi, c'è un cambio di rotta totale con la continua disponibilità a ricevere denaro.