Padova, si getta dal balcone l’uomo che aveva sparato a tre giovani durante una festa di laurea

Ha lasciato un biglietto ai familiari il 75enne che si è suicidato a Padova, gettandosi dal terrazzino posto al terzo piano della sua abitazione, dopo essere stato denunciato per aver sparato ieri sera, con il fucile da caccia, contro dei giovani che stavano partecipando a una festa di laurea, Sul contenuto del messaggio la polizia mantiene uno stretto riserbo. L'uomo era in procinto di andare a pranzo con la moglie e la figlia quando si è lanciato nel vuoto. Evento scatenante, come detto, la festa di laurea a cui stavano partecipando una ventina di ragazzi sul balcone del palazzo di fronte. Tre giovani, due di 26 anni e uno di 22 anni, lo ricordiamo, sono stati feriti in modo lieve alle braccia. L’anziano non ha nascosto le sue responsabilità. All'arrivo delle forze dell'ordine ha subito ammesso di avere sparato irritato dagli schiamazzi che si erano protratti oltre mezzanotte. Oggi l’estremo gesto.