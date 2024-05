PalaJova: Jovanotti annuncia il ritorno nei palazzetti nel 2025

L’annuncio social

Dopo sette anni dall’ultimo tour indoor, Lorenzo Jovanotti Cherubini è pronto a tornare in scena con diversi appuntamenti a partire da marzo 2025. Un primo indizio in merito al progetto era stato dato il 23 maggio, quando è stato pubblicato dall’account Instagram del cantante, un post che ritrae un palazzetto su sfondo blu. Si legge “Pala Jova 2025” e come descrizione diversi hashtag, come #palajova, #2025, #oracominciamo e #palajova2025. I fan hanno riempito di commenti il post, elettrizzati all’idea di un ritorno, ed oggi, invece, 27 maggio alle ore 12, l’entusiasmo ha raggiunto l’apice con la pubblicazione delle date di questa attesissima tournée. Un totale di venti appuntamenti che toccano diverse zone d’Italia, quali Pesaro, Milano, Firenze, Bologna, Torino, Roma, e una data evento a Zurigo. I biglietti del “PalaJova” saranno disponibili da giovedì 30 maggio dalle ore 14, come comunicato dallo stesso Jovanotti su Instagram.

La rinascita dopo l’incidente

In seguito all’incidente in bicicletta dello scorso luglio a Santo Domingo, che gli aveva causato una clavicola e un femore rotti, Jovanotti era stato costretto ad annullare il “Jova Beach Party 2024”. Operato poi a gennaio, l'artista aveva postato sui social una sua foto che lo ritrae in un letto d’ospedale e aveva scritto: «Oggi, dopo 6 mesi dalla caduta, sono stato operato per ricostruire il femore che non era allineato correttamente e nonostante tutta la fisioterapia il problema biomeccanico che si era creato non mi permetteva di camminare senza stampelle e non c’era più margine di miglioramento senza intervenire chirurgicamente. Otto ore di intervento e da oggi un passo alla volta torno in piedi e poi da voi. Da oggi stesso riprendiamo il viaggio verso il recupero, c vorrà ancora il tempo necessario di fisioterapia e allenamento, ma la direzione è verso il recupero di tutte le funzioni. Intanto scrivo canzoni». Il cantante di pezzi indimenticabili come “A Te”, “Il Più Grande Spettacolo Dopo Il Big Bang” e “L’Ombelico del mondo” ha anche fatto sapere che quest’estate si dedicherà ulteriormente alla fisioterapia e al recupero totale. In attesa della tournée del prossimo anno però, i fan di Jovanotti potranno partecipare a SBAM! From Jova Beach Party, una serie di eventi di un collettivo di DJs che si sono esibiti ai vari Jova Beach Party nel 2019 e 2022 e che suonerà in giro per l’Italia nei mesi estivi. «Si tratta di musica da ballo e club culture selezionata da gente che sa come pompare il flow. Un bel progetto piccolo e poderoso» aveva scritto su Instagram Jovanotti in merito al progetto.