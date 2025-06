Alex Britti a RTL 102.5: “Volevo realizzare un progetto per celebrare artisticamente ‘It.Pop’, un disco che mi ha dato tantissimo. L’evento alle Terme di Caracalla sarà un’occasione per ripercorrere tutto il mio repertorio, ma non solo”

Alex Britti è stato ospite di RTL 102.5, in compagnia di Angelo Baiguini e Ambra Angiolini, per presentare “Solo una volta”, il suo nuovo singolo feat. Clementino e che verrà rilasciato il 13 giugno. A poche settimane dall’uscita a sorpresa solo in streaming del primo Feat.Pop di “OGGI SONO IO” insieme a Marco Mengoni, Alex Britti ha svelato il secondo capitolo del suo nuovo progetto: lo storico brano ha segnato il suo secondo debutto nel 1998 e che vede adesso la partecipazione di Clementino, tra i più apprezzati esponenti del rap italiano e re del freestyle partenopeo. Insieme, Alex Britti e Clementino danno nuova vita a un pezzo indimenticabile, trasformandolo in un incontro tra generazioni e linguaggi musicali, in una chiave originale che conserva intatta l’anima della canzone. Il risultato è un brano intenso e moderno, capace di evocare le stesse emozioni che lo hanno reso un classico della musica italiana. Un singolo che ha segnato un'epoca, un inno all'amore e alla passione che ha conquistato il cuore di milioni di persone. La chitarra e la voce di Alex Britti, unite alle barre e all'intensità interpretativa di Clementino, danno un nuovo slancio a questa melodia senza tempo. Ai microfoni di RTL 102.5, Alex Britti racconta: «Sono sempre molto attento al suono, essendo musicista in primis e Clementino ha suggerito molte cose, ha iniziato la produzione lui. Il suo input era di stare sul raggae di una volta ed è rimasta questa vibe, abbiamo evitato il reggaeton e la sua voce si basa sul rap jamaicano». «Io volevo fare questo progetto “Feat. Pop” non sui normali binari con cui si fanno i dischi, quindi classifiche e numeri, ma per celebrare artisticamente questo disco che è stato importante e mi ha dato tantissimo. Ho quindi cercato di chiamare quelli che hanno avuto un percorso artistico legato a questo mio disco. Quando uscì il disco, Marco Mengoni uscì da X Factor e durante tutto il percorso cantava spesso “Oggi sono io”. Arrivò nei tre finalisti e l’ultima settimana gli assegnarono un tutor, che ero io e lui voleva cantare proprio “Oggi sono io”. Abbiamo fatto poi la serata e rifiutai la base, accompagnando la voce di Marco solo con la chitarra e andò benissimo. Da lì poi è partita la sua carriera e quando l’ho chiamato per chiedergli se volesse fare una nuova versione con me e ha accettato subito» continua l’artista parlando del suo ultimo progetto.





IL CONCERTO EVENTO FEAT. POP E IL TOUR

La release di “SOLO UNA VOLTA FEAT. CLEMENTINO” anticipa il concerto evento Feat.Pop, in programma il 22 giugno a Roma nella straordinaria cornice delle Terme di Caracalla. Uno show irripetibile con la partecipazione di grandi ospiti pensato per celebrare It.Pop, l’album cult che ha lanciato Alex Britti nel panorama musicale italiano. Tra gli ospiti ci sarà lo stesso Clementino, oltre ad altri amici che condivideranno il palco per un live all’insegna della musica, delle emozioni e delle collaborazioni inedite. «Ci saranno molti feat. Pop tra cui Clementino, gli altri ancora non li posso dire. Ripercorreremo i brani della mia carriera ma non solo, ci sono molti brani presi dal disco “It.pop” e un po’ tutto il mio repertorio. Sarà uno spettacolo da più di due ore e prenderò un po’ di brani da ogni mio disco, io poi parlo poco quindi suoneremo parecchio. Anche gli ospiti che ho scelto, visto che io suono la chitarra, ho preso altri ostentatori, sono tutti abbastanza virtuosi della voce soprattutto» rivela Alex Britti in diretta su RTL 102.5. Inoltre saranno imperdibili anche i tanti appuntamenti live che porteranno Alex in giro per l’Italia con un’unica tappa in Svizzera durante tutta l’estate con il tour Alex Britti Live 2025: l’artista toccherà Porto Torres (SS), Casalbordino (CH), Treviolo (BG), Mirano (VE), Capurso (BA), Pieve di Cento (BO), Beinasco (TO), Savona, Baia Domizia (CE), Crotone, Santa Maria di Castellabate (SA), Verona, Sirolo (AN), Asiago (VI), Delianuova (RC), Noto (SR), Riccione (RN), Vico del Gargano (FG), Berchidda (SS), San Sepolcro (AR) e numerose altre tappe. La sua straordinaria capacità di unire blues, rock e cantautorato italiano renderà tutti i suoi live un’esperienza musicale indimenticabile.